https://crimea.ria.ru/20221114/o-chem-nelzya-shutit-pri-znakomstve-s-roditelyami-lyubimogo-cheloveka-1125352014.html

О чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека

О чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека - РИА Новости Крым, 13.11.2022

О чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека

Формат общения с родителями любимого человека во многом зависит от первого впечатления, которое производит партнер при знакомстве. Как подготовиться к такой... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-14T08:23

2022-11-14T08:23

2022-11-13T16:15

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Формат общения с родителями любимого человека во многом зависит от первого впечатления, которое производит партнер при знакомстве. Как подготовиться к такой встрече и понравиться будущим родственникам рассказала семейный психолог Татьяна Ануфриева.По ее мнению, знакомство с родителями стоит продумать заранее. Так, психолог рекомендует выбрать аккуратный и ненавязчивый стиль одежды и явиться на встречу без значительно опоздания. Допустимое время – полчаса, отметила она."Подготовьте небольшие подарки для родителей. Это мелочь, но сразу располагает к себе. Посоветуйтесь с партнером об их предпочтениях", – цитирует эксперта РБК Life.Вместе с тем, Ануфриева советует оставаться искренними с родителями и честно отвечать на самые неудобные вопросы, избегая вранья, которое рано или поздно проявит себя и может испортить уже сложившиеся отношения.По мнению специалиста, также стоит воздержаться от использования мобильного телефона, неуместных объятий и поцелуев с партнером в присутствии его семьи и грубых шуток о браке.Кроме того, стоит избегать рассказов о проблемах в отношения со своими родителями или негативно высказываться о них, и сосредоточиться на нейтральных темах для диалога.Ранее психолог Аверс назвала аргументы для начальства в разговоре о повышении зарплаты.

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https://crimea.ria.ru/20220705/pochemu-molodezh-boitsya-sozdavat-semi---mnenie-1123755345.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта