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О чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека
О чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека - РИА Новости Крым, 13.11.2022
О чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека
Формат общения с родителями любимого человека во многом зависит от первого впечатления, которое производит партнер при знакомстве. Как подготовиться к такой... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-14T08:23
2022-11-14T08:23
2022-11-13T16:15
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Формат общения с родителями любимого человека во многом зависит от первого впечатления, которое производит партнер при знакомстве. Как подготовиться к такой встрече и понравиться будущим родственникам рассказала семейный психолог Татьяна Ануфриева.По ее мнению, знакомство с родителями стоит продумать заранее. Так, психолог рекомендует выбрать аккуратный и ненавязчивый стиль одежды и явиться на встречу без значительно опоздания. Допустимое время – полчаса, отметила она."Подготовьте небольшие подарки для родителей. Это мелочь, но сразу располагает к себе. Посоветуйтесь с партнером об их предпочтениях", – цитирует эксперта РБК Life.Вместе с тем, Ануфриева советует оставаться искренними с родителями и честно отвечать на самые неудобные вопросы, избегая вранья, которое рано или поздно проявит себя и может испортить уже сложившиеся отношения.По мнению специалиста, также стоит воздержаться от использования мобильного телефона, неуместных объятий и поцелуев с партнером в присутствии его семьи и грубых шуток о браке.Кроме того, стоит избегать рассказов о проблемах в отношения со своими родителями или негативно высказываться о них, и сосредоточиться на нейтральных темах для диалога.Ранее психолог Аверс назвала аргументы для начальства в разговоре о повышении зарплаты.
https://crimea.ria.ru/20220819/psikholog-nazvala-priznaki-muzhskoy-vlyublennosti-1124212256.html
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общество, совет эксперта
О чем нельзя шутить при знакомстве с родителями любимого человека
Психолог Ануфриева рассказала о подготовке к первой встрече с родителями своего партнера
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Формат общения с родителями любимого человека во многом зависит от первого впечатления, которое производит партнер при знакомстве. Как подготовиться к такой встрече и понравиться будущим родственникам рассказала семейный психолог Татьяна Ануфриева.
По ее мнению, знакомство с родителями стоит продумать заранее. Так, психолог рекомендует выбрать аккуратный и ненавязчивый стиль одежды и явиться на встречу без значительно опоздания. Допустимое время – полчаса, отметила она.
"Подготовьте небольшие подарки для родителей. Это мелочь, но сразу располагает к себе. Посоветуйтесь с партнером об их предпочтениях", – цитирует
эксперта РБК Life.
Вместе с тем, Ануфриева советует оставаться искренними с родителями и честно отвечать на самые неудобные вопросы, избегая вранья, которое рано или поздно проявит себя и может испортить уже сложившиеся отношения.
По мнению специалиста, также стоит воздержаться от использования мобильного телефона, неуместных объятий и поцелуев с партнером в присутствии его семьи и грубых шуток о браке.
"Неуместные шутки и анекдоты про свекровь и свекра, тещу, приемных детей и прочие семейные нюансы лучше оставить за порогом. Ведь с этой семьей вы до конца еще не знакомы, даже если партнер, как вам кажется, достаточно много рассказывал о родных", – напомнила Ануфриева.
Кроме того, стоит избегать рассказов о проблемах в отношения со своими родителями или негативно высказываться о них, и сосредоточиться на нейтральных темах для диалога.