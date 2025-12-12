https://crimea.ria.ru/20251212/v-krymu-dvoe-muzhchin-pogibli-v-vygrebnoy-yame--1151609057.html

В Крыму двое мужчин погибли в выгребной яме

В Крыму двое мужчин погибли в выгребной яме - РИА Новости Крым, 12.12.2025

В Крыму двое мужчин погибли в выгребной яме

В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T14:06

2025-12-12T14:06

2025-12-12T14:06

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

новости крыма

красногвардейский район

происшествия

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151608945_0:189:959:728_1920x0_80_0_0_d8bc5d9c5485459098b499ec0a41ea2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по поручению предпринимателя, который теперь в суде ответит за гибель людей.По данным следствия, 13 июня 44-летний бизнесмен получил заказ на выполнение санитарно-технических работ канализационной системы в магазине на территории поселка Октябрьское и привлек к работам двух знакомых.К этому времени расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд. Предпринимателя будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малышаАксенов взялся за выгребные ямы: переговоров с нарушителями не будетВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

крым

красногвардейский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, новости крыма, красногвардейский район, происшествия, закон и право