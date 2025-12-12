https://crimea.ria.ru/20251212/v-krymu-dvoe-muzhchin-pogibli-v-vygrebnoy-yame--1151609057.html
В Крыму двое мужчин погибли в выгребной яме
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по поручению предпринимателя, который теперь в суде ответит за гибель людей.По данным следствия, 13 июня 44-летний бизнесмен получил заказ на выполнение санитарно-технических работ канализационной системы в магазине на территории поселка Октябрьское и привлек к работам двух знакомых.К этому времени расследование завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд. Предпринимателя будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малышаАксенов взялся за выгребные ямы: переговоров с нарушителями не будетВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма двое мужчин погибли при очистке выгребной ямы. Как сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ, работы выполнялись по поручению предпринимателя, который теперь в суде ответит за гибель людей.
По данным следствия, 13 июня 44-летний бизнесмен получил заказ на выполнение санитарно-технических работ канализационной системы в магазине на территории поселка Октябрьское и привлек к работам двух знакомых.
"Фигурант дал указание 38 и 35-летним мужчинам спуститься в выгребную яму для проведения технических работ по устранению засора, не обеспечив рабочих специальной одеждой, обувью, предохранительным поясом, шланговым противогазом. В результате потерпевшие потеряли сознание при вдыхании сероводорода, образовавшегося внутри объекта. Потеря сознания в загазованной выгребной яме и отравление токсическим веществом привело к их смерти", - сообщили в пресс-службе.
К этому времени расследование завершено.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд. Предпринимателя будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
