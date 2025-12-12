https://crimea.ria.ru/20251212/kto-i-zachem-initsiiroval-zaderzhanie-v-evrope-uchenogo-iz-rossii-butyagina-1151603108.html

Кто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина

Кто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Кто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина

Задержание в Польше сотрудника Эрмитажа, археолога и антиковеда Александра Бутягина – абсурдная политизированная акция, организованная завистниками и врагами... РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Задержание в Польше сотрудника Эрмитажа, археолога и антиковеда Александра Бутягина – абсурдная политизированная акция, организованная завистниками и врагами России из ученого сообщества для подрыва мирных переговоров по Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. Накануне стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше по запросу Украины руководителя отдела древней археологии Эрмитажа Александра Бутягина за археологические раскопки и в Крыму и причиненный ими "ущерб". Российский ученый был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде. Варшавский суд принял решение о его аресте на 40 дней до получения формального запроса из Киева об экстрадиции.По словам Майко, все работающие в Крыму ученые хорошо знают Бутягина, поскольку "он выдающийся исследователь".С тех пор 26 лет Бутягин проводит исследования на полуострове каждый год, уточнил он. Об этом свидетельствуют архивные документы – научные отчеты, открытые листы и разрешения на раскопки, которые до 2009 года выдавались Украиной и о чем в Киеве хорошо известно, подчеркнул Майко.Все это сейчас передается в Эрмитаж, где коллеги Бутягина собирают документы для польского суда, чтобы доказать его добросовестность и невиновность, добавил он.Археолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Он также объяснил, на чем основывается обвинение, заявляя об "уничтожении объектов крымского культурного наследия" и называя сумму "ущерба", причиненного ученым – 200 млн гривен (в эквиваленте – 370 млн рублей)."К сожалению, как таковой методики расчета ущерба нет ни в России, ни в Украине, и считается она элементарно от той площади, которую раскопал ученый. Считается, наверное, что вся она, начиная с 2014 по 2025 год, если все это суммировать, является ущербом, и такая сумма получается", – прокомментировал Майко.Однако все, что было обнаружено Бутягиным в ходе археологических исследований в Крыму – и в "украинский период" полуострова, и после того, как Крым вернулся в состав России, – всегда оставалось на полуострове, подчеркнул Майко."Это и с 2014 года продолжается – ничего не меняется", – отметил Майко.Некоторые найденные после 2014 года в Крыму артефакты, требовавшие скорейшей реставрации, временно вывозились в Санкт-Петербург и Москву – в Государственный Эрмитаж и Государственный исторический музей, где работают самые лучшие в России эксперты, сказал Майко."В ходе исследования Александра Михайловича на территории городища Мирмекий – это уникальный античный памятник – были обнаружены выдающиеся находки. Многие из этих предметов требовали реставрации, вывозились в Петербург или Москву, проходили весь комплекс необходимых реставрационных работ", – рассказал Майко.Но все предметы возвращаются в Крым, это было и есть нормальной практикой в работе, о которой "все специалисты, в том числе на Украине, прекрасно знают", подчеркнул он.А потому именно в ученой среде и могла зародиться такая идея испортить жизнь и карьеру российскому специалисту, считает Майко.В свою очередь гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина считает, что бороться за правду должны не только российские коллеги Бутягина – все мировое ученое сообщество должно присоединиться.Ранее директор Института археологии Крыма Вадим Майко сообщал, что возглавляемое им учреждение собирает доказательства невиновности задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина и передало их в Эрмитаж.В Кремле назвали задержание Бутягина правовым произволом, а в МИД РФ –политизированной акцией, которая, как и все ей подобные, "не могут иметь перспектив и не останутся без последствий".Преследование Киевом Бутягина началось в прошлом году. Генпрокуратура Украины объявила археологу о подозрении в "незаконных раскопках" и "разрушении памятника", объекта культурного наследия "Древний город Мирмекий" в Керчи.Тогда, комментируя ситуацию РИА Новости Крым, Бутягин высказал удивление в том, что в столь трудное для Украины время ее прокуроры занялись преследованием археологов.Бутягина задержали 4 декабря на пути из Нидерландов на Балканы во время его поездки в Европу. По данным польских СМИ, показаний российский ученый не давал. На постоянной связи с ним и его адвокатом находится российское посольство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под СимферополемПод слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений

