https://crimea.ria.ru/20250520/polovtsy-i-skify-chi-mogily-nashli-arkheologi-v-kurganakh-pod-simferopolem-1146542053.html
Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под Симферополем
Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под Симферополем - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под Симферополем
Благодаря застройке полуострова крымские ученые нашли на полуострове ряд ногайских захоронений. Последние – в пригороде Симферополя. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T06:04
2025-05-20T06:04
2025-05-20T07:17
крым
археология в крыму
раскопки
симферополь
ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Благодаря застройке полуострова крымские ученые нашли на полуострове ряд ногайских захоронений. Последние – в пригороде Симферополя. Об этом РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Анастасия Стоянова.Несколько десятилетий назад поля с курганами, находящиеся в пешей доступности от окраин крымской столицы, в районе поселка ГРЭС, принадлежали одному из развалившихся совхозов, а теперь отданы под индивидуальную жилую застройку. На места будущих жилых кварталов перед строителями приходят археологи.Эти курганы поставили на учет как охранные объекты в 2023 году. И их охранный статус помог исследованиям.По нескольку могил в одном курганеАнастасия Стоянова рассказывает, что многочисленные большие и малые крымские стройки помогли вскрыть новый пласт крымской археологии."Это пласт был вскрыт во время исследования места строительства будущей трассы "Таврида" и энергомоста в степных районах Крыма. Тогда поздние погребения ХVII- ХVIII веков никто не исследовал, но они стали массово появляться. Это так называемая эпоха бронзы, скифское время", – говорит исследователь.Подобное позднее средневековое погребение было обнаружено и при этих небольших раскопках в марте этого года в "теле" одного из двух курганов, на его периферии.Открытое археологами Института археологии Крыма РАН погребение было нарушено при вспашке относительно периодов времени, с которыми сталкиваются археологи, недавно – может быть, век назад. У могилы были деревянные перекрытия. Это, по словам Стояновой, привычный обряд для мусульманского населения Крыма ХVIII – ХIХ веков.В одном кургане бывают похоронены в разное время разные люди, разных эпох. Поэтому археологи, раскапывая курган, могут обнаружить несколько могил разных людей разного времени и разных обрядов.В нарушение обрядовРыть вглубь археологам долго не пришлось: курганные насыпи были сильно распаханы и даже повреждены распашкой: одно из нескольких погребений было полностью разрушено:"Кроме того, есть подозрение, что могилу разграбили еще в эпоху средневековья, потому что одно погребение, центральное, то, для которого собственно курганы и насыпаются, было полностью вычищено. Это было погребение после эпохи бронзы, судя по материалу, который был найден в заполнении этой могилы", – рассказала археолог.И отметила, что археологи обнаружили в первом кургане еще одно погребение культуры эпохи бронзы "в полу"."Там был погребен человек с коршуном без какого-либо инвентаря. Но сама поза погребения и форма погребенного сооружения в виде катакомбы говорит нам о культуре, к которой это погребение принадлежало", – уточняет ученая.Раскопки второго кургана также преподнесли археологам четыре захоронения. Первое – катакомбное. Во втором человек был похоронен в позе эмбриона на боку, в голове – небольшой лепной сосуд.Археологи удивились, что не нашли на останках характерного элемента похоронных традиций культуры бронзы – охры, которой посыпали тела.Женщина и ее артефактыНапоследок Анастасия рассказывает о последнем найденном "скифе". Эта могила, считают ученые, самая интересная, потому что в ней, в отличие от других, был найдет инвентарь:Из других найденных в погребении артефактов – нитка бус белого стекла и немного маленьких пластинок золотой и серебряной фольги, которыми, очевидно, была расшита одежда покойной – по всей видимости, ворот и один рукав.Теперь в дело вступают специалисты-историки. Они могут обработать обнаруженную археологами информацию и опубликовать научный труд, который, возможно, заполнит неизвестные страницы истории полуострова и быта народов, которые его населяли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, археология в крыму, раскопки, симферополь, ран
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым.
Благодаря застройке полуострова крымские ученые нашли на полуострове ряд ногайских захоронений. Последние – в пригороде Симферополя. Об этом РИА Новости Крым
рассказала старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Анастасия Стоянова.
Несколько десятилетий назад поля с курганами, находящиеся в пешей доступности от окраин крымской столицы, в районе поселка ГРЭС, принадлежали одному из развалившихся совхозов, а теперь отданы под индивидуальную жилую застройку. На места будущих жилых кварталов перед строителями приходят археологи.
"Среди этой целой цепи курганов есть известный так называемый Талаевский курган. Это знаменитое скифское погребение, он был раскопан еще до революции петербургским археологом Николаем Веселовским. А те два курганчика, о которых мы говорим сейчас, они очень маленькие, сильно распаханные и потому фактически не читаются на местности, они были видны только по снимкам из космоса", – рассказала археолог.
Эти курганы поставили на учет как охранные объекты в 2023 году. И их охранный статус помог исследованиям.
По нескольку могил в одном кургане
Анастасия Стоянова рассказывает, что многочисленные большие и малые крымские стройки помогли вскрыть новый пласт крымской археологии.
"Это пласт был вскрыт во время исследования места строительства будущей трассы "Таврида" и энергомоста в степных районах Крыма. Тогда поздние погребения ХVII- ХVIII веков никто не исследовал, но они стали массово появляться. Это так называемая эпоха бронзы, скифское время", – говорит исследователь.
Подобное позднее средневековое погребение было обнаружено и при этих небольших раскопках в марте этого года в "теле" одного из двух курганов, на его периферии.
"Из-за того, что обряд не предполагал помещения в могилу какого-то погребального инвентаря и, судя по всему, людей хоронили завернутыми в саваны, на них не было никаких предметов и деталей одежды, датировать эти захоронения очень сложно. Это может быть от ХIV до конца ХVIII века. ХIV век – это Золотая орда, а ХVIII век – это, скорее всего, то татарское население, которое проживало в степном Крыму и связано с ногайцами, пасшими скот в степях", – говорит о находках Анастасия.
Открытое археологами Института археологии Крыма РАН погребение было нарушено при вспашке относительно периодов времени, с которыми сталкиваются археологи, недавно – может быть, век назад. У могилы были деревянные перекрытия. Это, по словам Стояновой, привычный обряд для мусульманского населения Крыма ХVIII – ХIХ веков.
В одном кургане бывают похоронены в разное время разные люди, разных эпох. Поэтому археологи, раскапывая курган, могут обнаружить несколько могил разных людей разного времени и разных обрядов.
В нарушение обрядов
Рыть вглубь археологам долго не пришлось: курганные насыпи были сильно распаханы и даже повреждены распашкой: одно из нескольких погребений было полностью разрушено:
"Кроме того, есть подозрение, что могилу разграбили еще в эпоху средневековья, потому что одно погребение, центральное, то, для которого собственно курганы и насыпаются, было полностью вычищено. Это было погребение после эпохи бронзы, судя по материалу, который был найден в заполнении этой могилы", – рассказала археолог.
И отметила, что археологи обнаружили в первом кургане еще одно погребение культуры эпохи бронзы "в полу".
"Там был погребен человек с коршуном без какого-либо инвентаря. Но сама поза погребения и форма погребенного сооружения в виде катакомбы говорит нам о культуре, к которой это погребение принадлежало", – уточняет ученая.
Раскопки второго кургана также преподнесли археологам четыре захоронения. Первое – катакомбное. Во втором человек был похоронен в позе эмбриона на боку, в голове – небольшой лепной сосуд.
"По сосуду можно сказать, что это, скорее всего, эпоха поздней бронзы, срубная культура, III тысячи лет до нашей эры. Еще два погребения были расположены рядом в центре кургана. Одно из них представляло основное – это, как мы называем в наших кругах, Хозяин кургана. Он лежал в довольно большой прямоугольной яме на спине, ноги подогнуты, руки выпрямлены", – рассказывает Стоянова.
Археологи удивились, что не нашли на останках характерного элемента похоронных традиций культуры бронзы – охры, которой посыпали тела.
Женщина и ее артефакты
Напоследок Анастасия рассказывает о последнем найденном "скифе". Эта могила, считают ученые, самая интересная, потому что в ней, в отличие от других, был найдет инвентарь:
"Антрополог останки еще не смотрел. Но, судя по инвентарю, погребение женское. Женщина лежала на спине, на руках у нее были бронзовые браслеты. Кроме того, с ней рядом лежал костяной предмет цилиндрической формы, полый, внутри сантиметров 7-8 в длину с просверленными отверстиями. По всей видимости, атрибут выполнял функцию игольника, так посчитали специалисты", – рассказала археолог.
Из других найденных в погребении артефактов – нитка бус белого стекла и немного маленьких пластинок золотой и серебряной фольги, которыми, очевидно, была расшита одежда покойной – по всей видимости, ворот и один рукав.
Теперь в дело вступают специалисты-историки. Они могут обработать обнаруженную археологами информацию и опубликовать научный труд, который, возможно, заполнит неизвестные страницы истории полуострова и быта народов, которые его населяли.
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