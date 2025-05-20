https://crimea.ria.ru/20250520/polovtsy-i-skify-chi-mogily-nashli-arkheologi-v-kurganakh-pod-simferopolem-1146542053.html

Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под Симферополем

Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под Симферополем - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Половцы и скифы: чьи могилы нашли археологи в курганах под Симферополем

Благодаря застройке полуострова крымские ученые нашли на полуострове ряд ногайских захоронений. Последние – в пригороде Симферополя. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T06:04

2025-05-20T06:04

2025-05-20T07:17

крым

археология в крыму

раскопки

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ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Благодаря застройке полуострова крымские ученые нашли на полуострове ряд ногайских захоронений. Последние – в пригороде Симферополя. Об этом РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Анастасия Стоянова.Несколько десятилетий назад поля с курганами, находящиеся в пешей доступности от окраин крымской столицы, в районе поселка ГРЭС, принадлежали одному из развалившихся совхозов, а теперь отданы под индивидуальную жилую застройку. На места будущих жилых кварталов перед строителями приходят археологи.Эти курганы поставили на учет как охранные объекты в 2023 году. И их охранный статус помог исследованиям.По нескольку могил в одном курганеАнастасия Стоянова рассказывает, что многочисленные большие и малые крымские стройки помогли вскрыть новый пласт крымской археологии."Это пласт был вскрыт во время исследования места строительства будущей трассы "Таврида" и энергомоста в степных районах Крыма. Тогда поздние погребения ХVII- ХVIII веков никто не исследовал, но они стали массово появляться. Это так называемая эпоха бронзы, скифское время", – говорит исследователь.Подобное позднее средневековое погребение было обнаружено и при этих небольших раскопках в марте этого года в "теле" одного из двух курганов, на его периферии.Открытое археологами Института археологии Крыма РАН погребение было нарушено при вспашке относительно периодов времени, с которыми сталкиваются археологи, недавно – может быть, век назад. У могилы были деревянные перекрытия. Это, по словам Стояновой, привычный обряд для мусульманского населения Крыма ХVIII – ХIХ веков.В одном кургане бывают похоронены в разное время разные люди, разных эпох. Поэтому археологи, раскапывая курган, могут обнаружить несколько могил разных людей разного времени и разных обрядов.В нарушение обрядовРыть вглубь археологам долго не пришлось: курганные насыпи были сильно распаханы и даже повреждены распашкой: одно из нескольких погребений было полностью разрушено:"Кроме того, есть подозрение, что могилу разграбили еще в эпоху средневековья, потому что одно погребение, центральное, то, для которого собственно курганы и насыпаются, было полностью вычищено. Это было погребение после эпохи бронзы, судя по материалу, который был найден в заполнении этой могилы", – рассказала археолог.И отметила, что археологи обнаружили в первом кургане еще одно погребение культуры эпохи бронзы "в полу"."Там был погребен человек с коршуном без какого-либо инвентаря. Но сама поза погребения и форма погребенного сооружения в виде катакомбы говорит нам о культуре, к которой это погребение принадлежало", – уточняет ученая.Раскопки второго кургана также преподнесли археологам четыре захоронения. Первое – катакомбное. Во втором человек был похоронен в позе эмбриона на боку, в голове – небольшой лепной сосуд.Археологи удивились, что не нашли на останках характерного элемента похоронных традиций культуры бронзы – охры, которой посыпали тела.Женщина и ее артефактыНапоследок Анастасия рассказывает о последнем найденном "скифе". Эта могила, считают ученые, самая интересная, потому что в ней, в отличие от других, был найдет инвентарь:Из других найденных в погребении артефактов – нитка бус белого стекла и немного маленьких пластинок золотой и серебряной фольги, которыми, очевидно, была расшита одежда покойной – по всей видимости, ворот и один рукав.Теперь в дело вступают специалисты-историки. Они могут обработать обнаруженную археологами информацию и опубликовать научный труд, который, возможно, заполнит неизвестные страницы истории полуострова и быта народов, которые его населяли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, археология в крыму, раскопки, симферополь, ран