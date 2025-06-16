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Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно

Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно

В Севастополе бывший зять напал на женщину на улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T12:27

2025-06-16T12:27

2025-06-16T12:53

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший зять напал на женщину на улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщили в УМВД по городу.Инцидент произошел в понедельник днем в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Риф", отметили правоохранители.В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.В крымском главке СК России добавили, что следователи приступили к осмотру места происшествия. В отношении задержанного мужчины в самое ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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