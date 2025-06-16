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Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно
Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно
В Севастополе бывший зять напал на женщину на улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщили в УМВД по городу. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T12:27
2025-06-16T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший зять напал на женщину на улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщили в УМВД по городу.Инцидент произошел в понедельник днем в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Риф", отметили правоохранители.В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.В крымском главке СК России добавили, что следователи приступили к осмотру места происшествия. В отношении задержанного мужчины в самое ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Бывший зять убил тещу в Севастополе – что известно

В Севастополе бывший зять убил тещу на улице – полиция

12:27 16.06.2025 (обновлено: 12:53 16.06.2025)
 
© Фото из соцсетейМашины скорой помощи и полиции в Севастополе на месте нападения на женщину
Машины скорой помощи и полиции в Севастополе на месте нападения на женщину
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе бывший зять напал на женщину на улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщили в УМВД по городу.
Инцидент произошел в понедельник днем в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Риф", отметили правоохранители.
"Незамедлительно прибывшие на место полицейские установили, что на женщину напал ее бывший зять. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Находящиеся рядом с местом происшествия очевидцы задержали злоумышленника", - сказано в сообщении.
В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В крымском главке СК России добавили, что следователи приступили к осмотру места происшествия. В отношении задержанного мужчины в самое ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
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