В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
В Севастополе должностных лиц "Севастопольгаз" оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение сроков проведения работ в домах, сообщают в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе должностных лиц "Севастопольгаз" оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение сроков проведения работ в домах, сообщают в прокуратуре города.По данным ведомства, организация не выполнила свои обязательства по присоединению к газораспределительной сети домовладений и земельных участков, договоры по которым были заключены еще в 2024 году.Общая сумма штрафа составила 350 рублей. Прокуратура контролирует исполнение требований в сфере газоснабжения.
В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации

В Севастополе газовщиков оштрафовали за нарушение сроков догазификации домов

16:22 12.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазовый счетчик. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе должностных лиц "Севастопольгаз" оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение сроков проведения работ в домах, сообщают в прокуратуре города.
По данным ведомства, организация не выполнила свои обязательства по присоединению к газораспределительной сети домовладений и земельных участков, договоры по которым были заключены еще в 2024 году.
"Прокуратура района возбудила в отношении ответственных должностных лиц "Севастопольгаз" восемь дел об административном правонарушении за нарушение субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам, газораспределительным сетям", – рассказали в прокуратуре.
Общая сумма штрафа составила 350 рублей. Прокуратура контролирует исполнение требований в сфере газоснабжения.
СевастопольПрокуратура города СевастополяШтрафыГазНовости СевастополяЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбщество
 
