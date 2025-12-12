https://crimea.ria.ru/20251212/v-sevastopole-gazovschikov-oshtrafovali-za-sryv-srokov-dogazifikatsii-1151616929.html

В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации

В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации - РИА Новости Крым, 12.12.2025

В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации

В Севастополе должностных лиц "Севастопольгаз" оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение сроков проведения работ в домах, сообщают в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T16:22

2025-12-12T16:22

2025-12-12T16:22

севастополь

прокуратура города севастополя

штрафы

газ

новости севастополя

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1d/1119741004_0:502:2362:1831_1920x0_80_0_0_c40f77de00c79b5c2813e61b42b2ee1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе должностных лиц "Севастопольгаз" оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение сроков проведения работ в домах, сообщают в прокуратуре города.По данным ведомства, организация не выполнила свои обязательства по присоединению к газораспределительной сети домовладений и земельных участков, договоры по которым были заключены еще в 2024 году.Общая сумма штрафа составила 350 рублей. Прокуратура контролирует исполнение требований в сфере газоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и ламУгрозами и матом: коллекторы в Крыму нарушили закон и были наказаныВ Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, штрафы, газ, новости севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя, общество