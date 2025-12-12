https://crimea.ria.ru/20251212/v-sevastopole-gazovschikov-oshtrafovali-za-sryv-srokov-dogazifikatsii-1151616929.html
В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
В Севастополе должностных лиц "Севастопольгаз" оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение сроков проведения работ в домах, сообщают в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T16:22
2025-12-12T16:22
2025-12-12T16:22
севастополь
прокуратура города севастополя
штрафы
газ
новости севастополя
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1d/1119741004_0:502:2362:1831_1920x0_80_0_0_c40f77de00c79b5c2813e61b42b2ee1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе должностных лиц "Севастопольгаз" оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение сроков проведения работ в домах, сообщают в прокуратуре города.По данным ведомства, организация не выполнила свои обязательства по присоединению к газораспределительной сети домовладений и земельных участков, договоры по которым были заключены еще в 2024 году.Общая сумма штрафа составила 350 рублей. Прокуратура контролирует исполнение требований в сфере газоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и ламУгрозами и матом: коллекторы в Крыму нарушили закон и были наказаныВ Севастополе похоронное агентство заплатит 500 тысяч штрафа за взятки
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1d/1119741004_0:276:2362:2048_1920x0_80_0_0_48a27f9d6b3c02dcb9d55aa34f044bd8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, прокуратура города севастополя, штрафы, газ, новости севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
В Севастополе газовщиков оштрафовали за нарушение сроков догазификации домов