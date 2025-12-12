Рейтинг@Mail.ru
В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело - РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251212/v-gosuchrezhdenii-sevastopolya-nezakonno-nachislyali-premii--otkryto-delo-1151612120.html
В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело
В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело
В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о незаконном начислении премий и нецелевом расходовании средств в одном из госучреждений. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T15:17
2025-12-12T15:17
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
закон и право
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_291:432:1443:1080_1920x0_80_0_0_ee7c71ba07c97fd151a72025629c1375.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о незаконном начислении премий и нецелевом расходовании средств в одном из госучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Гагаринского района провела проверку законности расходования бюджетных денежных средств и начисления премий в деятельности государственного автономного учреждения города Севастополя "Региональный детский образовательный центр "Планета детства", - рассказали в пресс-службе.Как сообщалось ранее, в Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководства ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", нарушившего права бизнесмена и причинившего ему ущерб в размере 15 млн рублей.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право, крым
В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело

В Севастополе открыли уголовное дело за нецелевое расходование средств в госучреждении

15:17 12.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о незаконном начислении премий и нецелевом расходовании средств в одном из госучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Прокуратура Гагаринского района провела проверку законности расходования бюджетных денежных средств и начисления премий в деятельности государственного автономного учреждения города Севастополя "Региональный детский образовательный центр "Планета детства", - рассказали в пресс-службе.
В надзорном ведомстве уточнили, что в 2023-2024 годах сотрудникам учреждения безосновательно начислялись стимулирующие выплаты на сумму свыше 1,4 млн рублей. Кроме того, в тот же период учреждение использовало не по назначению 6,2 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела.
Как сообщалось ранее, в Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководства ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", нарушившего права бизнесмена и причинившего ему ущерб в размере 15 млн рублей.
