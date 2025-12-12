https://crimea.ria.ru/20251212/v-gosuchrezhdenii-sevastopolya-nezakonno-nachislyali-premii--otkryto-delo-1151612120.html
В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе после проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о незаконном начислении премий и нецелевом расходовании средств в одном из госучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Гагаринского района провела проверку законности расходования бюджетных денежных средств и начисления премий в деятельности государственного автономного учреждения города Севастополя "Региональный детский образовательный центр "Планета детства", - рассказали в пресс-службе.Как сообщалось ранее, в Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководства ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства", нарушившего права бизнесмена и причинившего ему ущерб в размере 15 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
