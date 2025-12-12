https://crimea.ria.ru/20251212/vstrecha-putina-i-erdogana-v-ashkhabade--o-chem-govorili-lidery-1151611359.html

Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры

Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Ашхабаде обменялись мнениями по украинскому вопросу, обсудили попытки Европы по... РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Ашхабаде обменялись мнениями по украинскому вопросу, обсудили попытки Европы по изъятию российских активов, а также подняли темы двусторонних отношений. Об этом журналистов проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, Путин и Эрдоган сошлись в том, что попытки европейцев по изъятию российских активов приведут к слому всех основ и принципов международной финансовой системы.Также, по словам пресс-секретаря Кремля, на встрече лидеры отметили отсутствие существенных проблем в отношениях Анкары и Москвы. Отношения двух стран развиваются во всех областях, а их диверсифицированность позволяет преодолевать санкции. В частности речь идет и о сотрудничестве в энергетической сфере. Так, Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом".Далее главы государств продолжили общение в узком составе без делегаций, отметил Песков.Путин прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к Монументу нейтралитета. Затем принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия, и также провел встречи с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в СтамбулеВенгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном мореЭрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции

турция

россия

украина

