Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры
Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Ашхабаде обменялись мнениями по украинскому вопросу, обсудили попытки Европы по... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T14:43
2025-12-12T14:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Ашхабаде обменялись мнениями по украинскому вопросу, обсудили попытки Европы по изъятию российских активов, а также подняли темы двусторонних отношений. Об этом журналистов проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, Путин и Эрдоган сошлись в том, что попытки европейцев по изъятию российских активов приведут к слому всех основ и принципов международной финансовой системы.Также, по словам пресс-секретаря Кремля, на встрече лидеры отметили отсутствие существенных проблем в отношениях Анкары и Москвы. Отношения двух стран развиваются во всех областях, а их диверсифицированность позволяет преодолевать санкции. В частности речь идет и о сотрудничестве в энергетической сфере. Так, Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом".Далее главы государств продолжили общение в узком составе без делегаций, отметил Песков.Путин прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к Монументу нейтралитета. Затем принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия, и также провел встречи с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в СтамбулеВенгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном мореЭрдоган выступил за возобновление переговоров России и Украины в Турции
Новости
новости, политика, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), внешняя политика, дмитрий песков, украина
Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры

Путин и Эрдоган обсудили украинскую тему и вопросы двусторонних отношений – Песков

14:43 12.12.2025 (обновлено: 14:45 12.12.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Ашхабаде обменялись мнениями по украинскому вопросу, обсудили попытки Европы по изъятию российских активов, а также подняли темы двусторонних отношений. Об этом журналистов проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам…Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами", – сказал Песков журналистам.
По его словам, Путин и Эрдоган сошлись в том, что попытки европейцев по изъятию российских активов приведут к слому всех основ и принципов международной финансовой системы.
Также, по словам пресс-секретаря Кремля, на встрече лидеры отметили отсутствие существенных проблем в отношениях Анкары и Москвы. Отношения двух стран развиваются во всех областях, а их диверсифицированность позволяет преодолевать санкции. В частности речь идет и о сотрудничестве в энергетической сфере. Так, Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом".
Далее главы государств продолжили общение в узком составе без делегаций, отметил Песков.
Путин прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к Монументу нейтралитета. Затем принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия, и также провел встречи с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
