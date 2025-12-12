https://crimea.ria.ru/20251212/kogda-otkroetsya-tsirk-v-simferopole-1151610233.html
Когда откроется цирк в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском государственном цирке завершению техническое переоборудование систем противопожарной безопасности, все замечания комиссии устранены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Борис Тезиков.Летом в эфире радио "Спутник в Крыму" Борис Тезиков сообщал, что в цирке идет большое техническое переоборудование для усиления мер противопожарной безопасности.Ранее зампредседателя Совмина республики Михаил Назаров, который совместно с замминистра культуры региона Лилией Меметовой проинспектировал ход работ, сообщал, что в Симферопольском цирке монтируют новую систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет цирковых животных – мнение директора симферопольского циркаУкрощение себя: дрессировщик Виталий Смолянец работает на протезахЦирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
