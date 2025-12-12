Рейтинг@Mail.ru
Когда откроется цирк в Симферополе
Когда откроется цирк в Симферополе
Когда откроется цирк в Симферополе
Когда откроется цирк в Симферополе
В Симферопольском государственном цирке завершению техническое переоборудование систем противопожарной безопасности, все замечания комиссии устранены. Об этом в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском государственном цирке завершению техническое переоборудование систем противопожарной безопасности, все замечания комиссии устранены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Борис Тезиков.Летом в эфире радио "Спутник в Крыму" Борис Тезиков сообщал, что в цирке идет большое техническое переоборудование для усиления мер противопожарной безопасности.Ранее зампредседателя Совмина республики Михаил Назаров, который совместно с замминистра культуры региона Лилией Меметовой проинспектировал ход работ, сообщал, что в Симферопольском цирке монтируют новую систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
цирк, новости, борис тезиков, симферополь, новости крыма, крым
Когда откроется цирк в Симферополе

Симферопольский цирк готовится к открытию и началу новогодних представлений

14:31 12.12.2025
 
Симферопольский цирк
Симферопольский цирк
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском государственном цирке завершению техническое переоборудование систем противопожарной безопасности, все замечания комиссии устранены. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор учреждения Борис Тезиков.

"Комиссию прошли. Все нарушения устранены. Надеемся, что к концу года состоится премьера новогодних представлений" - рассказал директор цирка в комментарии РИА Новости Крым.

Летом в эфире радио "Спутник в Крыму" Борис Тезиков сообщал, что в цирке идет большое техническое переоборудование для усиления мер противопожарной безопасности.
Ранее зампредседателя Совмина республики Михаил Назаров, который совместно с замминистра культуры региона Лилией Меметовой проинспектировал ход работ, сообщал, что в Симферопольском цирке монтируют новую систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.
С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
