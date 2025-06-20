https://crimea.ria.ru/20250620/zapret-tsirkovykh-zhivotnykh--mnenie-direktora-simferopolskogo-tsirka-1147359400.html

Запрет цирковых животных – мнение директора симферопольского цирка

Запрет цирковых животных – мнение директора симферопольского цирка - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Запрет цирковых животных – мнение директора симферопольского цирка

Инициатива о запрете на участие животных в цирковых представлениях может быть актуальной только для цирков-шапито, где сложно обеспечить достойные условия их... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T21:04

2025-06-20T21:04

2025-06-20T21:04

цирк

радио "спутник в крыму"

борис тезиков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Инициатива о запрете на участие животных в цирковых представлениях может быть актуальной только для цирков-шапито, где сложно обеспечить достойные условия их содержания. При этом в стационарных цирках вводить такие меры нет необходимости. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор Симферопольского государственного цирка Борис Тезиков.Госдума планирует в июле 2025 года рассмотреть законопроект, запрещающий приобретать и передавать животных для цирковых представлений с 1 января 2026 года. Он также обяжет цирки стерилизовать животных и постепенно прекратить номера с их участием. Это следует из документа профильного комитета ГД по экологии.Он также указывает на то, что шапито, как правило, являются частными и не имеют никакой господдержки. При этом животные в стационарных цирках имеют сбалансированные рационы, что строго контролируется, в случае необходимости получают полную ветеринарную помощь, а дрессировщики всегда относятся к ним с большой заботой и любовью."И когда говорят слово "защита" – я против этого слова. Нигде не увидишь таких холеных, таких ухоженных животных, как в цирке. Если взять хорошую профессиональную программу больших цирковых программ и коллективов, то, когда дрессировщик заказывает по нормативу… у нас же нормативы разработаны ветслужбами, все контролируется. И поверье, если мы привезем ящик яблок, и они будут тухлые и битые, ни один дрессировщик эти яблоки не возьмет", - пояснил Тезиков.По его мнению, цирковые программы должны быть разнообразными, при этом в русской цирковой традиции животные всегда были и остаются основой цирка, и главная цель в данном случае – привить детям любовь к живому и красивому.Законопроект о запрете на использование животных в цирках является преждевременной и необдуманной инициативой депутатов Госдумы РФ, заявлял ранее директор крымского парка львов Олег Зубков. Бизнесмен предположил, что депутаты, выступившие с инициативой запрета животных в цирке, "хотят хайпа и попиариться". Тогда как, по мнению Зубкова, следовало бы "сосредоточиться на более важных проблемных вопросах, которых предостаточно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из АфрикиПокоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в КрымИз Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемот

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цирк, борис тезиков, мнения, новости, новости крыма, животные, общество