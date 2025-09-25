Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность

https://crimea.ria.ru/20250925/kak-v-simferopolskom-tsirke-obespechat-pozharnuyu-bezopasnost-1149730412.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском цирке монтируют новую систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией. Об этом сообщил зампредседателя Совмина республики Михаил Назаров, который совместно с замминистра культуры региона Лилией Меметовой проинспектировал ход работ.Работы идут в зрительном зале и фойе цирка, уточнил зампредседателя Совмина РК.Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец рассказал, как действовать при возможном пожаре в школе. По его словам, в ходе профилактических визитов МЧС в школы он на собственном опыте убедился, что люди теряются и в обычной ситуации, а в экстремальной ситуации забывают элементарные вещи.С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажутБолее 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма

