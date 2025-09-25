Рейтинг@Mail.ru
Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность
Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность
В Симферопольском цирке монтируют новую систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T16:48
2025-09-25T16:46
цирк
симферополь
новости крыма
крым
благоустройство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149732145_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76e2dd1a347e3dd46a8a9ac2ec9df004.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском цирке монтируют новую систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией. Об этом сообщил зампредседателя Совмина республики Михаил Назаров, который совместно с замминистра культуры региона Лилией Меметовой проинспектировал ход работ.Работы идут в зрительном зале и фойе цирка, уточнил зампредседателя Совмина РК.Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец рассказал, как действовать при возможном пожаре в школе. По его словам, в ходе профилактических визитов МЧС в школы он на собственном опыте убедился, что люди теряются и в обычной ситуации, а в экстремальной ситуации забывают элементарные вещи.С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
цирк, симферополь, новости крыма, крым, благоустройство
Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность

В Симферопольском цирке монтируют новую пожарную сигнализации и систему оповещения

16:48 25.09.2025
 
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики КрымСимферопольский цирк
Симферопольский цирк
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском цирке монтируют новую систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией. Об этом сообщил зампредседателя Совмина республики Михаил Назаров, который совместно с замминистра культуры региона Лилией Меметовой проинспектировал ход работ.

"Крымчане с нетерпением ждут открытия Симферопольского государственного цирка им. Б. Тезикова, где проводятся работы по обеспечению пожарной безопасности. Руководитель подрядной организации доложил о ходе и сроках выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком по монтажу новой системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)", – проинформировал Назаров.

Работы идут в зрительном зале и фойе цирка, уточнил зампредседателя Совмина РК.
Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец рассказал, как действовать при возможном пожаре в школе. По его словам, в ходе профилактических визитов МЧС в школы он на собственном опыте убедился, что люди теряются и в обычной ситуации, а в экстремальной ситуации забывают элементарные вещи.
С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
