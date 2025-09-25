Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность
В Симферопольском цирке монтируют новую пожарную сигнализации и систему оповещения
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики КрымСимферопольский цирк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском цирке монтируют новую систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией. Об этом сообщил зампредседателя Совмина республики Михаил Назаров, который совместно с замминистра культуры региона Лилией Меметовой проинспектировал ход работ.
"Крымчане с нетерпением ждут открытия Симферопольского государственного цирка им. Б. Тезикова, где проводятся работы по обеспечению пожарной безопасности. Руководитель подрядной организации доложил о ходе и сроках выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком по монтажу новой системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)", – проинформировал Назаров.
Работы идут в зрительном зале и фойе цирка, уточнил зампредседателя Совмина РК.
Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец рассказал, как действовать при возможном пожаре в школе. По его словам, в ходе профилактических визитов МЧС в школы он на собственном опыте убедился, что люди теряются и в обычной ситуации, а в экстремальной ситуации забывают элементарные вещи.
С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
