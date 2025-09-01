https://crimea.ria.ru/20250901/v-mchs-rasskazali-algoritm-deystviy-pri-pozhare-v-shkole-1148998936.html

В МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе

В МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе - РИА Новости Крым, 01.09.2025

В МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе

Порядок действий при возможном пожаре в школе назвал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T09:43

2025-09-01T09:43

2025-09-01T08:56

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

гу мчс рф по республике крым

школа

пожар

безопасность

пожарная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/90/1117039096_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_231a348a519117c81ae06f96c024c67b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Порядок действий при возможном пожаре в школе назвал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Козинец. По его словам, в ходе профилактических визитов МЧС в школы он на собственном опыте убедился, что люди теряются и в обычной ситуации, а в экстремальной ситуации забывают элементарные вещи.Он напомнил, что этот номер един по всей стране – 101 или 112."Следующий шаг – необходимо обеспечить безопасную эвакуацию людей. И только после этого на ранней стадии пожара необходимо приступить к его тушению первичными средствами пожаротушения, имеющимися на объекте огнетушителями", – по пунктам перечислил действия Александр Козинец.Еще раз этот безусловный алгоритм действий будет проработан на уроках безопасности в крымских школах в День знаний, сказал он.Также эксперт отметил, что в 512 общеобразовательных школах Республики Крым в преддверии учебного года были проведены профилактические визиты сотрудников органов госпожнадзора совместно с сотрудниками прокуратуры, везде были даны рекомендации по обеспечению пожарной безопасности. С администрацией всех школ проведены дополнительные инструктажи, беседы по обеспечению пожарной безопасности объектов образования, а также правилам и порядку действий сотрудников в случае обнаружения пожара.При этом 535 школ Крыма, по данным статистики МЧС, на сегодняшний день оборудованы новыми современными системами противопожарной защиты. "Это автоматическая система пожарной сигнализации, система управления, оповещения и эвакуации людей. Также вывод от этих систем непосредственно предусмотрен дублированием вывода сигналов подразделения пожарной охраны", – заключил Александр Козинец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, гу мчс рф по республике крым, школа, пожар, безопасность, пожарная безопасность