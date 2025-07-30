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659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму
659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025
659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму
С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T22:21
2025-07-30T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.В министре уточнили, что среди нарушителей 540 граждан, 104 должностных лица и 15 юридических. Больше всего штрафов (270) наложено за разведение открытого огня, из них 268 – на частных лиц.Так, на прошлой неделе на горе Тепе-Оба турист разжег благовоние, и из-за искры начался пожар, который охватил тысячу квадратов, включая земли лесного фонда. В Судаке десятилетняя девочка, играя со спичками, подожгла сухую траву – огонь распространился на 250 квадратных метров. В обоих случаях пожары были оперативно ликвидированы, нарушители установлены и привлечены к ответственности.В МЧС напомнили об еще одном случае, также в Судаке. Местный житель проводил работы по резке металла, в результате чего окалина вызвала возгорание на площади 500 квадратных метров. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но пожар распространился из-за сильного ветра.Спасатели напоминают: для предотвращения пожаров категорически запрещено разводить костры, выжигать траву, бросать окурки и спички, а также оставлять детей без присмотра рядом с источниками огня.С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геленджике потушили крупный лесной пожарВ Севастополе продлили запрет на посещение лесовВ Феодосии произошел большой ландшафтный пожар возле кладбища
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, противопожарный режим, безопасность, общество, штрафы
659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму

За нарушение пожарной безопасности в Крыму оштрафовали 659 человек с начала года

22:21 30.07.2025
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
В министре уточнили, что среди нарушителей 540 граждан, 104 должностных лица и 15 юридических. Больше всего штрафов (270) наложено за разведение открытого огня, из них 268 – на частных лиц.

"С начала года сотрудники пожарно-спасательных подразделений Республики Крым выезжали на ликвидацию 2140 пожаров, из них 1 078 возгораний сухой растительности. Стоит отметить, что большая часть таких пожаров происходит по вине человека – это неосторожное обращение с огнем (брошенные окурки, работа электроинструментом)", – отметили в МЧС.

Так, на прошлой неделе на горе Тепе-Оба турист разжег благовоние, и из-за искры начался пожар, который охватил тысячу квадратов, включая земли лесного фонда. В Судаке десятилетняя девочка, играя со спичками, подожгла сухую траву – огонь распространился на 250 квадратных метров. В обоих случаях пожары были оперативно ликвидированы, нарушители установлены и привлечены к ответственности.
В МЧС напомнили об еще одном случае, также в Судаке. Местный житель проводил работы по резке металла, в результате чего окалина вызвала возгорание на площади 500 квадратных метров. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но пожар распространился из-за сильного ветра.
Спасатели напоминают: для предотвращения пожаров категорически запрещено разводить костры, выжигать траву, бросать окурки и спички, а также оставлять детей без присмотра рядом с источниками огня.
С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
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