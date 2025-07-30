https://crimea.ria.ru/20250730/659-chelovek-oshtrafovany-za-narushenie-pozharnoy-bezopasnosti-v-krymu-1148362273.html

659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму

659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025

659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Крыму

С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T22:21

2025-07-30T22:21

2025-07-30T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в Крыму за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 659 человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.В министре уточнили, что среди нарушителей 540 граждан, 104 должностных лица и 15 юридических. Больше всего штрафов (270) наложено за разведение открытого огня, из них 268 – на частных лиц.Так, на прошлой неделе на горе Тепе-Оба турист разжег благовоние, и из-за искры начался пожар, который охватил тысячу квадратов, включая земли лесного фонда. В Судаке десятилетняя девочка, играя со спичками, подожгла сухую траву – огонь распространился на 250 квадратных метров. В обоих случаях пожары были оперативно ликвидированы, нарушители установлены и привлечены к ответственности.В МЧС напомнили об еще одном случае, также в Судаке. Местный житель проводил работы по резке металла, в результате чего окалина вызвала возгорание на площади 500 квадратных метров. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но пожар распространился из-за сильного ветра.Спасатели напоминают: для предотвращения пожаров категорически запрещено разводить костры, выжигать траву, бросать окурки и спички, а также оставлять детей без присмотра рядом с источниками огня.С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Геленджике потушили крупный лесной пожарВ Севастополе продлили запрет на посещение лесовВ Феодосии произошел большой ландшафтный пожар возле кладбища

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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