Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма
Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма
Более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня. Об этом рассказали в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.08.2025
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
пожарная безопасность
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня. Об этом рассказали в главке МЧС России по Крыму.С начала года на полуострове ликвидировано около 2,5 тысяч пожаров. Как отмечают спасатели, в условиях сухой и ветреной погоды огонь может быстро распространиться. Особую опасность представляют труднодоступные районы, где время прибытия пожарных подразделений увеличено.И отметили, что в летний период добровольцы каждый день первыми приезжают на место происшествия и привлекаются для тушения как крупных, так и мелких пожаров.Участились ситуации, когда добровольцы самостоятельно ликвидируют возгорания еще до приезда основных расчетов. Только в июле зафиксировано шесть таких случаев самостоятельного тушения пожаров. Речь шла о небольших очагах до 200 квадратных метров в Красногвардейском, Джанкойском и Сакском районах.Кроме того, добровольная пожарная команда в селе Александровка Красногвардейского района обеспечивала безопасность при отключении горевшего трансформатора. Добровольцы не допустили распространения огня и потушили около 300 "квадратов" сухой растительности.Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаПо информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пожарная безопасность, крым
Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма

Добровольцы защищают отдаленные районы Крыма от пожаров и потушили больше 2000 возгораний

17:48 17.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарная машина
Пожарная машина
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня. Об этом рассказали в главке МЧС России по Крыму.
С начала года на полуострове ликвидировано около 2,5 тысяч пожаров. Как отмечают спасатели, в условиях сухой и ветреной погоды огонь может быстро распространиться. Особую опасность представляют труднодоступные районы, где время прибытия пожарных подразделений увеличено.

"Для предупреждения распространения огня в отдаленных населенных пунктах создаются добровольные пожарные команды. Добровольцы проходят специальное обучение, имеют на вооружении технику и боевую одежду пожарных, а также выходят на суточные дежурства", — рассказали в МЧС.

И отметили, что в летний период добровольцы каждый день первыми приезжают на место происшествия и привлекаются для тушения как крупных, так и мелких пожаров.
Участились ситуации, когда добровольцы самостоятельно ликвидируют возгорания еще до приезда основных расчетов. Только в июле зафиксировано шесть таких случаев самостоятельного тушения пожаров. Речь шла о небольших очагах до 200 квадратных метров в Красногвардейском, Джанкойском и Сакском районах.
Кроме того, добровольная пожарная команда в селе Александровка Красногвардейского района обеспечивала безопасность при отключении горевшего трансформатора. Добровольцы не допустили распространения огня и потушили около 300 "квадратов" сухой растительности.
Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
По информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.
Новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарная безопасностьКрым
 
