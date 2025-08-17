https://crimea.ria.ru/20250817/bolee-110-dobrovolnykh-pozharnykh-komand-okhranyayut-otdalennye-rayony-kryma-1148786636.html

Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Более 110 добровольных пожарных команд обеспечивают защиту отдаленных населенных пунктов Крыма от огня. Об этом рассказали в главке МЧС России по Крыму.С начала года на полуострове ликвидировано около 2,5 тысяч пожаров. Как отмечают спасатели, в условиях сухой и ветреной погоды огонь может быстро распространиться. Особую опасность представляют труднодоступные районы, где время прибытия пожарных подразделений увеличено.И отметили, что в летний период добровольцы каждый день первыми приезжают на место происшествия и привлекаются для тушения как крупных, так и мелких пожаров.Участились ситуации, когда добровольцы самостоятельно ликвидируют возгорания еще до приезда основных расчетов. Только в июле зафиксировано шесть таких случаев самостоятельного тушения пожаров. Речь шла о небольших очагах до 200 квадратных метров в Красногвардейском, Джанкойском и Сакском районах.Кроме того, добровольная пожарная команда в селе Александровка Красногвардейского района обеспечивала безопасность при отключении горевшего трансформатора. Добровольцы не допустили распространения огня и потушили около 300 "квадратов" сухой растительности.Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаПо информации МЧС, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожараЕще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаровУгроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах

