Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрас - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрас
Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрас - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрас
На Кубани зять украл у тещи из-под матраса украшения и деньги на общую сумму более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
2025-10-21T22:27
2025-10-21T22:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Кубани зять украл у тещи из-под матраса украшения и деньги на общую сумму более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Злоумышленника задержали правоохранители, однако к этому моменту "ювелирку" родственницы мужчина уже сдал в ломбард, а выручку потратил. Уголовное дело открыто по статье о краже. Недобросовестному зятю грозит до шести лет лишения свободы.
Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрас

На Кубани зять украл у тещи из-под матраса украшения и деньги

22:27 21.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Кубани зять украл у тещи из-под матраса украшения и деньги на общую сумму более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
"31-летний житель Крыловского района часто ходил в гости к родственнице и знал, где она хранит деньги и ценности. Пока хозяйки не было, он зашел в дом, достал из-под матраса 80 000 рублей и украшениями на более 240 000 рублей, а после скрылся", - проинформировали в полиции.
Злоумышленника задержали правоохранители, однако к этому моменту "ювелирку" родственницы мужчина уже сдал в ломбард, а выручку потратил. Уголовное дело открыто по статье о краже. Недобросовестному зятю грозит до шести лет лишения свободы.
Краснодарский крайМВД по Краснодарскому краюПроисшествияКражаОбществоУголовный кодексНовости
 
