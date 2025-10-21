https://crimea.ria.ru/20251021/ukral-ukrasheniya-i-dengi--na-kubani-zyat-zalez-k-tesche-pod-matras-1150326096.html
Украл украшения и деньги – на Кубани зять залез к теще под матрас
На Кубани зять украл у тещи из-под матраса украшения и деньги на общую сумму более 300 тысяч рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Кубани зять украл у тещи из-под матраса украшения и деньги на общую сумму более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Злоумышленника задержали правоохранители, однако к этому моменту "ювелирку" родственницы мужчина уже сдал в ломбард, а выручку потратил. Уголовное дело открыто по статье о краже. Недобросовестному зятю грозит до шести лет лишения свободы.
