https://crimea.ria.ru/20241206/v-meduchrezhdeniya-kryma-postavili-sredstva-reabilitatsii-na-106-mln-1142425899.html

В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млн

В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2024

В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млн

Два медицинских учреждения реабилитации в Крыму дооснастили современным оборудованием почти на 106 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T10:15

2024-12-06T10:15

2024-12-06T10:15

реабилитация

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сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

медицина

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СИМФЕРПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Два медицинских учреждения реабилитации в Крыму дооснастили современным оборудованием почти на 106 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Оборудование используется в том числе для реабилитации участников СВО, отметил он.Также в республиканскую больницу восстановительного лечения "Черные воды" было закуплено 44 единицы оборудования, добавил Аксенов. Это кровати с электроприводом, массажные столы, системы для перемещения пациентов, имитатор ходьбы, диагностические аппараты.Отмечается, что медорганизации дооснастили в рамках региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" на средства федерального бюджета.Кроме того, в 2025 году планируется закупить оборудование более чем на 173 миллиона рублей для шести медицинских организаций Крыма, добавил глава республики.Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в 2025 году планируется построить 70 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать 17 объектов здравоохранения. На это, по его словам, предусмотрено финансирование в размере 1 миллиарда 810 миллионов рублей. В том числе будет приобретено более 50 единиц медицинского оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в КрымуПсихологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получитьДонбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реабилитация, крым, новости крыма, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина