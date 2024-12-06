https://crimea.ria.ru/20241206/v-meduchrezhdeniya-kryma-postavili-sredstva-reabilitatsii-na-106-mln-1142425899.html
В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млн
В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млн
Два медицинских учреждения реабилитации в Крыму дооснастили современным оборудованием почти на 106 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T10:15
2024-12-06T10:15
2024-12-06T10:15
реабилитация
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СИМФЕРПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Два медицинских учреждения реабилитации в Крыму дооснастили современным оборудованием почти на 106 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Оборудование используется в том числе для реабилитации участников СВО, отметил он.Также в республиканскую больницу восстановительного лечения "Черные воды" было закуплено 44 единицы оборудования, добавил Аксенов. Это кровати с электроприводом, массажные столы, системы для перемещения пациентов, имитатор ходьбы, диагностические аппараты.Отмечается, что медорганизации дооснастили в рамках региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" на средства федерального бюджета.Кроме того, в 2025 году планируется закупить оборудование более чем на 173 миллиона рублей для шести медицинских организаций Крыма, добавил глава республики.Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в 2025 году планируется построить 70 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать 17 объектов здравоохранения. На это, по его словам, предусмотрено финансирование в размере 1 миллиарда 810 миллионов рублей. В том числе будет приобретено более 50 единиц медицинского оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в КрымуПсихологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получитьДонбасс и Новороссия получат современную медтехнику на 750 млн рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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реабилитация, крым, новости крыма, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина
В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млн
Две медорганизации Крыма получили оборудование для реабилитации на 106 млн – Аксенов
СИМФЕРПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Два медицинских учреждения реабилитации в Крыму дооснастили современным оборудованием почти на 106 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн поставлено 65 единиц медицинского оборудования: различные тренажеры для восстановления навыков ходьбы и равновесия, устройства для развития координации движений, тренажеры для вытяжения позвоночника, аппараты для физиотерапии и многое другое", - сообщил он в Telegram-канале.
Оборудование используется в том числе для реабилитации участников СВО, отметил он.
Также в республиканскую больницу восстановительного лечения "Черные воды" было закуплено 44 единицы оборудования, добавил Аксенов. Это кровати с электроприводом, массажные столы, системы для перемещения пациентов, имитатор ходьбы, диагностические аппараты.
Отмечается, что медорганизации дооснастили в рамках региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" на средства федерального бюджета.
Кроме того, в 2025 году планируется закупить оборудование более чем на 173 миллиона рублей для шести медицинских организаций Крыма, добавил глава республики.
Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в 2025 году планируется построить 70 фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать 17 объектов здравоохранения. На это, по его словам, предусмотрено финансирование в размере 1 миллиарда 810 миллионов рублей. В том числе будет приобретено более 50 единиц медицинского оборудования.
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