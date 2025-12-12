Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановились катера и паром - РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251212/v-sevastopole-ostanovilis-katera-i-parom-1151599372.html
В Севастополе остановились катера и паром
В Севастополе остановились катера и паром - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе остановились катера и паром
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Новости
В Севастополе остановились катера и паром

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта

10:27 12.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах временной остановки не сообщается.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
