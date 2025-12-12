Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 12.12.2025
На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 12.12.2025
На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
В Джанкойском районе Крыма из-за аварии на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма из-за аварии на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Как сообщалось ранее, порядка 20 улиц и переулков в Симферополе были обесточены из-за аварии на линии электропередачи.
На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов

10:17 12.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма из-за аварии на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Населенные пункты: Придорожное, Соленое Озеро, Островское, Ермаково, Копани, Столбовое", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Как сообщалось ранее, порядка 20 улиц и переулков в Симферополе были обесточены из-за аварии на линии электропередачи.
