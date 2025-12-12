https://crimea.ria.ru/20251212/na-severe-kryma-bez-sveta-ostalis-shest-naselennykh-punktov-1151598646.html

На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов

На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов - РИА Новости Крым, 12.12.2025

На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов

В Джанкойском районе Крыма из-за аварии на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

2025-12-12T10:17

2025-12-12T10:17

2025-12-12T10:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма из-за аварии на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Как сообщалось ранее, порядка 20 улиц и переулков в Симферополе были обесточены из-за аварии на линии электропередачи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в Севастополе200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

