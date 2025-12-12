https://crimea.ria.ru/20251212/na-severe-kryma-bez-sveta-ostalis-shest-naselennykh-punktov-1151598646.html
На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
В Джанкойском районе Крыма из-за аварии на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма из-за аварии на линии электропередачи без света остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Как сообщалось ранее, порядка 20 улиц и переулков в Симферополе были обесточены из-за аварии на линии электропередачи.
Шесть населенных пунктов в Джанкойском районе Крыма обесточены