Рейтинг@Mail.ru
В Джанкойском районе Крыма без электричества осталось еще семь сел - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/v-dzhankoyskom-rayone-obestocheny-esche-sem-sel-1151605009.html
В Джанкойском районе Крыма без электричества осталось еще семь сел
В Джанкойском районе Крыма без электричества осталось еще семь сел - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Джанкойском районе Крыма без электричества осталось еще семь сел
Еще семь сел в Джанкойском районе Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T12:43
2025-12-12T12:45
новости
новости крыма
крым
джанкойский район
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4306383bb34595078b0fefa03f0cfe10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Еще семь сел в Джанкойском районе Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Подачу электроэнергии планируется восстановить в течение трех часов, подчеркнули в компании.Ранее сообщались, что без света остались шесть населенных пунктов в Джанкойском районе Крыма и часть Бахчисарайского района.Также сообщалось, что в субботу в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном берегу полуострова порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабреНа Черноморское побережье обрушатся смерчиСтарт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bbd192ecb4fce8710ba9dca0fe6aa3a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, джанкойский район, отключение электроэнергии в крыму
В Джанкойском районе Крыма без электричества осталось еще семь сел

Еще семь сел остались без света в Джанкойском районе Крыма

12:43 12.12.2025 (обновлено: 12:45 12.12.2025)
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Еще семь сел в Джанкойском районе Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Марьино, Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино, Лобаново", - перечислили населенные пункты в пресс-службе.
Подачу электроэнергии планируется восстановить в течение трех часов, подчеркнули в компании.
Ранее сообщались, что без света остались шесть населенных пунктов в Джанкойском районе Крыма и часть Бахчисарайского района.
Также сообщалось, что в субботу в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном берегу полуострова порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабре
На Черноморское побережье обрушатся смерчи
Старт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
 
НовостиНовости КрымаКрымДжанкойский районОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело
15:10Крымские проводники стали лучшими в стране
15:05Снежная буря с грозой движется на Кубань
15:00В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
14:43Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры
14:39Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир
14:31Когда откроется цирк в Симферополе
14:25Умеют делать дроны и колбасу: в Крыму выбрали лучших предпринимателей
14:13В Севастополе незаконно эксплуатировали альпак и лам
14:06В Крыму двое мужчин погибли в выгребной яме
14:02На Украине горят шахта и энергообъекты – без света 90 тысяч потребителей
13:54Кто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина
13:34ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю
13:27Погиб мирный житель и двое ранены из-за атак ВСУ в Херсонской области
13:19Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана
13:01Тушил огонь горшками и спалил сад бывшей тещи – крымчанину дали срок
12:55В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
12:43В Джанкойском районе Крыма без электричества осталось еще семь сел
12:37Россия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ
12:14Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
Лента новостейМолния