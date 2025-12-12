https://crimea.ria.ru/20251212/v-dzhankoyskom-rayone-obestocheny-esche-sem-sel-1151605009.html
В Джанкойском районе Крыма без электричества осталось еще семь сел
Еще семь сел в Джанкойском районе Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Еще семь сел в Джанкойском районе Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Подачу электроэнергии планируется восстановить в течение трех часов, подчеркнули в компании.Ранее сообщались, что без света остались шесть населенных пунктов в Джанкойском районе Крыма и часть Бахчисарайского района.Также сообщалось, что в субботу в Крыму ожидается сильный ветер, на Южном берегу полуострова порывы ветра достигнут 25 м/с. Холодный атмосферный фронт проходит над полуостровом с 12 декабря, ухудшение погоды может привести к ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег или вечное лето: какая погода ждет Крым в декабреНа Черноморское побережье обрушатся смерчиСтарт зимы в Крыму: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
