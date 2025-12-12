https://crimea.ria.ru/20251212/putin-provel-peregovory-s-prezidentami-turtsii-turkmenii-i-irana-1151605548.html

Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана

Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом.По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Тегерана развивается успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству. В прошлом году товарооборот вырос на 13%, за первые три квартала 2025-го — еще на восемь:"Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север — Юг".Путин отметил, что Москва поддерживает Тегеран в ситуации с ядерной программой:"Мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию, мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций".Также он попросил президента Ирана передать наилучшие пожелания Верховному лидеру страны Али Хаменеи.Пезешкиан, со своей стороны, рассказал, что Тегеран выкупил участок в более 100 километров для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках создания маршрута Север — Юг. Также он поблагодарил Россию за поддержку Ирана на международной арене:"По всеобъемлющему стратегическому договору — настроены претворить в жизнь все договоренности".Путин прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета. Затем он принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасностиДиалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров

