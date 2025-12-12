Рейтинг@Mail.ru
Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана
Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана
Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой... РИА Новости Крым, 12.12.2025
политика
владимир путин (политик)
внешняя политика
новости
переговоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом.По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Тегерана развивается успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству. В прошлом году товарооборот вырос на 13%, за первые три квартала 2025-го — еще на восемь:"Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север — Юг".Путин отметил, что Москва поддерживает Тегеран в ситуации с ядерной программой:"Мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию, мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций".Также он попросил президента Ирана передать наилучшие пожелания Верховному лидеру страны Али Хаменеи.Пезешкиан, со своей стороны, рассказал, что Тегеран выкупил участок в более 100 километров для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках создания маршрута Север — Юг. Также он поблагодарил Россию за поддержку Ирана на международной арене:"По всеобъемлющему стратегическому договору — настроены претворить в жизнь все договоренности".Путин прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета. Затем он принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасностиДиалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
политика, владимир путин (политик), внешняя политика, новости, переговоры
Путин провел переговоры с президентами Турции, Туркмении и Ирана

Путин провел переговоры в Ашхабаде с президентами Турции, Туркмении и Ирана

13:19 12.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Тегерана развивается успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству. В прошлом году товарооборот вырос на 13%, за первые три квартала 2025-го — еще на восемь:
"Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север — Юг".
Путин отметил, что Москва поддерживает Тегеран в ситуации с ядерной программой:
"Мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию, мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций".
Также он попросил президента Ирана передать наилучшие пожелания Верховному лидеру страны Али Хаменеи.
Пезешкиан, со своей стороны, рассказал, что Тегеран выкупил участок в более 100 километров для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках создания маршрута Север — Юг. Также он поблагодарил Россию за поддержку Ирана на международной арене:
"По всеобъемлющему стратегическому договору — настроены претворить в жизнь все договоренности".
Путин прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к монументу Нейтралитета. Затем он принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия.
ПолитикаВладимир Путин (политик)Внешняя политикаНовостиПереговоры
 
