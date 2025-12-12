https://crimea.ria.ru/20251212/zhitelnitsu-melitopolya-prigovorili-k-12-godam-tyurmy-za-sponsirovanie-vsu-1151602258.html
Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ
12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 годам исправительной колонии за спонсирование ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, 55-летняя женщина с октября 2023 года по ноябрь 2024-го перевела на счет иностранного банка, используемого спецслужбами Украины, больше 1,4 тысяч рублей. Средства предназначались для ВСУ.Теперь жительница Мелитополя проведет 12,5 лет в исправительной колонии общего режима. После этого ей назначен еще год ограничения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУНа Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армииГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
