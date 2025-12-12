Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/zhitelnitsu-melitopolya-prigovorili-k-12-godam-tyurmy-za-sponsirovanie-vsu-1151602258.html
Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ
Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ
Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 годам исправительной колонии за спонсирование ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T11:34
2025-12-12T11:40
приговор
всу (вооруженные силы украины)
прокуратура республики крым
крым
мелитополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 годам исправительной колонии за спонсирование ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, 55-летняя женщина с октября 2023 года по ноябрь 2024-го перевела на счет иностранного банка, используемого спецслужбами Украины, больше 1,4 тысяч рублей. Средства предназначались для ВСУ.Теперь жительница Мелитополя проведет 12,5 лет в исправительной колонии общего режима. После этого ей назначен еще год ограничения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУНа Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армииГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
крым
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приговор, всу (вооруженные силы украины), прокуратура республики крым, крым, мелитополь, новости
Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ

В Крыму жительнице Мелитополя дали 12 лет за перевод ВСУ полутора тысяч рублей

11:34 12.12.2025 (обновлено: 11:40 12.12.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 годам исправительной колонии за спонсирование ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма.
По данным ведомства, 55-летняя женщина с октября 2023 года по ноябрь 2024-го перевела на счет иностранного банка, используемого спецслужбами Украины, больше 1,4 тысяч рублей. Средства предназначались для ВСУ.
"Незаконная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области… Она признана виновной в совершении государственной измены", – рассказали в прокуратуре.
Теперь жительница Мелитополя проведет 12,5 лет в исправительной колонии общего режима. После этого ей назначен еще год ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
 
ПриговорВСУ (Вооруженные силы Украины)Прокуратура Республики КрымКрымМелитопольНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК
12:01СМИ: Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе
11:52В Севастополе возобновили морские рейсы
11:48Атака на Тверь: жителей пострадавших квартир поселили в гостиницы
11:34Жительницу Мелитополя приговорили к 12 годам тюрьмы за спонсирование ВСУ
11:11Семь населенных пунктов Бахчисарайского района без света из-за аварии
11:06Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины
10:40СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
10:36Завод на Украине может загрязнить Днепр и Черное море урановым сырьем
10:29В Симферополе 13 декабря выставят посты с досмотром людей в рамках учений
10:27В Севастополе остановились катера и паром
10:22Житель Крыма осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
10:19Киев планирует сбрасывать с БПЛА снаряды с отравляющими веществами - МО
10:17На севере Крыма без света остались шесть населенных пунктов
10:15Хмуриться не надо: 100 лет Владимиру Шаинскому
09:53 ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах России 2:19
09:51Херсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицину
09:37По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
09:26На рынке в Севастополе нашли более 40 кг опасной рыбы
09:01Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Лента новостейМолния