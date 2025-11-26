https://crimea.ria.ru/20251126/gotovilsya-vzorvat-samolet---rossiyanin-poluchil-24-goda-za-gosizmenu-1151192216.html

Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену

Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену

Уроженец Ростова-на-Дону приговорен к 24 годам колонии строго режима за подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника по заданию СБУ. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Ростова-на-Дону приговорен к 24 годам колонии строго режима за подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника по заданию СБУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, фигурант инициативно связался с вражеской спецслужбой еще в 2023 году и получил первое задание – собрать БПЛА для поиска уязвимостей ПВО в Подмосковье. С тех пор он выполнял поручения СБУ, в том числе получил задание организовать подрыв воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации. Его деятельность пресекли силовики, были возбуждены и расследованы уголовные дела.

