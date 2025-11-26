Рейтинг@Mail.ru
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
Уроженец Ростова-на-Дону приговорен к 24 годам колонии строго режима за подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника по заданию СБУ. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T10:37
2025-11-26T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Ростова-на-Дону приговорен к 24 годам колонии строго режима за подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника по заданию СБУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, фигурант инициативно связался с вражеской спецслужбой еще в 2023 году и получил первое задание – собрать БПЛА для поиска уязвимостей ПВО в Подмосковье. С тех пор он выполнял поручения СБУ, в том числе получил задание организовать подрыв воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации. Его деятельность пресекли силовики, были возбуждены и расследованы уголовные дела.
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену

Россиянин получил 24 года за подготовку подрыва самолета по заданию СБУ – ФСБ

10:37 26.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Ростова-на-Дону приговорен к 24 годам колонии строго режима за подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника по заданию СБУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина России 1970 года рождения за совершение государственной измены и участие в деятельности террористической организации. Решением суда он приговорен к 24 годам лишения свободы строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", –цитирует сообщение РИА Новости.
По данным силовиков, фигурант инициативно связался с вражеской спецслужбой еще в 2023 году и получил первое задание – собрать БПЛА для поиска уязвимостей ПВО в Подмосковье. С тех пор он выполнял поручения СБУ, в том числе получил задание организовать подрыв воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации. Его деятельность пресекли силовики, были возбуждены и расследованы уголовные дела.
РоссияНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ростов-на-ДонуГосизмена
 
