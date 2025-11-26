https://crimea.ria.ru/20251126/gotovilsya-vzorvat-samolet---rossiyanin-poluchil-24-goda-za-gosizmenu-1151192216.html
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
Уроженец Ростова-на-Дону приговорен к 24 годам колонии строго режима за подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника по заданию СБУ. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T10:37
2025-11-26T10:37
2025-11-26T10:37
россия
новости
сбу (служба безопасности украины)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ростов-на-дону
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Ростова-на-Дону приговорен к 24 годам колонии строго режима за подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника по заданию СБУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, фигурант инициативно связался с вражеской спецслужбой еще в 2023 году и получил первое задание – собрать БПЛА для поиска уязвимостей ПВО в Подмосковье. С тех пор он выполнял поручения СБУ, в том числе получил задание организовать подрыв воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации. Его деятельность пресекли силовики, были возбуждены и расследованы уголовные дела. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваПодросток готовил теракт в православном храме Калининградской областиРоссиянин вербовал жителей Кубани для совершения терактов
россия
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4b4fe4a116c3e12064c8db8243a94090.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, госизмена
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
Россиянин получил 24 года за подготовку подрыва самолета по заданию СБУ – ФСБ