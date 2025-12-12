https://crimea.ria.ru/20251212/v-sevastopole-vozobnovili-morskie-reysy-1151602684.html

В Севастополе возобновили морские рейсы

В Севастополе возобновили морские рейсы - РИА Новости Крым, 12.12.2025

В Севастополе возобновили морские рейсы

Катера и паромы в Севастополе возобновили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T11:52

2025-12-12T11:52

2025-12-12T11:52

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

логистика

севастополь

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе возобновили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли более часа назад. При этом причины вводимых ограничений не сообщались. Для пассажиров организовали дополнительные автобусы из центра города на Северную сторону и обратно.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, севастополь, новости севастополя