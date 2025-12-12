https://crimea.ria.ru/20251212/v-sevastopole-vozobnovili-morskie-reysy-1151602684.html
В Севастополе возобновили морские рейсы
В Севастополе возобновили морские рейсы - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе возобновили морские рейсы
Катера и паромы в Севастополе возобновили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T11:52
2025-12-12T11:52
2025-12-12T11:52
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
севастополь
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе возобновили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли более часа назад. При этом причины вводимых ограничений не сообщались. Для пассажиров организовали дополнительные автобусы из центра города на Северную сторону и обратно.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_18:0:1671:1240_1920x0_80_0_0_7daa6d3ddf6a6d3ff8ba21b320dbe9c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, севастополь, новости севастополя
В Севастополе возобновили морские рейсы
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта