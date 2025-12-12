Рейтинг@Mail.ru
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе - РИА Новости Крым, 12.12.2025
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе - РИА Новости Крым, 12.12.2025
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева.Ртищев заявил, что ситуация с обеспечением радиационной безопасности на Украине вызывает серьезные опасения. По его словам, действия Киева, включая попытки ядерного шантажа, представляют собой угрозу, сопоставимую с деятельностью Пентагона в украинских биолабораториях. Генерал-майор отметил, что значительную роль в этих процессах играл бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.Как уточнил Ртищев, Ермак курировал организацию, логистику и финансирование ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных структур. По его данным, перевозка осуществлялась через Польшу и Румынию, что, по оценке Ртищева, создает условия для возможного изготовления "грязной бомбы" и ее последующего применения "под чужим флагом".Он также напомнил, что для создания таких устройств могут использоваться не только отходы ядерного топлива, но и различные градуировочные радиоактивные источники.Ранее Ртищев заявил, что Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами.
украина
новости, сбу (служба безопасности украины), украина, "грязная" бомба, радиация, министерство обороны рф, безопасность, новости сво
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе

Минобороны РФ: Украина моделировала кражу радиоактивных источников и взрыв "грязной бомбы"

10:40 12.12.2025
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева.
"Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ. Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей", – пояснил он.
Ртищев заявил, что ситуация с обеспечением радиационной безопасности на Украине вызывает серьезные опасения. По его словам, действия Киева, включая попытки ядерного шантажа, представляют собой угрозу, сопоставимую с деятельностью Пентагона в украинских биолабораториях. Генерал-майор отметил, что значительную роль в этих процессах играл бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как уточнил Ртищев, Ермак курировал организацию, логистику и финансирование ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных структур. По его данным, перевозка осуществлялась через Польшу и Румынию, что, по оценке Ртищева, создает условия для возможного изготовления "грязной бомбы" и ее последующего применения "под чужим флагом".
Он также напомнил, что для создания таких устройств могут использоваться не только отходы ядерного топлива, но и различные градуировочные радиоактивные источники.
Ранее Ртищев заявил, что Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами.
НовостиСБУ (Служба безопасности Украины)Украина"Грязная" бомбаРадиацияМинистерство обороны РФБезопасностьНовости СВО
 
