СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе - РИА Новости Крым, 12.12.2025
СБУ отрабатывала сценарий подрыва "грязной бомбы" в толпе
Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева.Ртищев заявил, что ситуация с обеспечением радиационной безопасности на Украине вызывает серьезные опасения. По его словам, действия Киева, включая попытки ядерного шантажа, представляют собой угрозу, сопоставимую с деятельностью Пентагона в украинских биолабораториях. Генерал-майор отметил, что значительную роль в этих процессах играл бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.Как уточнил Ртищев, Ермак курировал организацию, логистику и финансирование ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных структур. По его данным, перевозка осуществлялась через Польшу и Румынию, что, по оценке Ртищева, создает условия для возможного изготовления "грязной бомбы" и ее последующего применения "под чужим флагом".Он также напомнил, что для создания таких устройств могут использоваться не только отходы ядерного топлива, но и различные градуировочные радиоактивные источники.Ранее Ртищев заявил, что Киев планирует сбрасывать с беспилотников снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами.
