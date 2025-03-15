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Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР
Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР
Российские военные сбили в Троицком районе Луганской Народной Республики украинский беспилотник, который нес боеприпас с отравляющими веществами. Об этом заявил РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T12:52
2025-03-15T12:39
луганская народная республика (лнр)
родион мирошник
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
отравляющие вещества
новости
события в донбассе
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные сбили в Троицком районе Луганской Народной Республики украинский беспилотник, который нес боеприпас с отравляющими веществами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он отметил, что БПЛА сбит в районе села Воеводское, где нет никаких воинских подразделений. По мнению Мирошника, целью атаки был гражданский объект."Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Что не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций", - заключил Мирошник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев при поддержке Запада готовит провокации с химоружием – МИД РоссииЗапад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииКиев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ
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96
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луганская народная республика (лнр), родион мирошник, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), отравляющие вещества, новости, события в донбассе, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР

В ЛНР сбит беспилотник с боеприпасом с отравляющими веществами

12:52 15.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений БиятовБПЛА, сбитый системой ПВО в небе над Луганском. Архивное фото
БПЛА, сбитый системой ПВО в небе над Луганском. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные сбили в Троицком районе Луганской Народной Республики украинский беспилотник, который нес боеприпас с отравляющими веществами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке", - сообщил он РИА Новости.
Он отметил, что БПЛА сбит в районе села Воеводское, где нет никаких воинских подразделений. По мнению Мирошника, целью атаки был гражданский объект.
"Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Что не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций", - заключил Мирошник.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Родион МирошникПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Отравляющие веществаНовостиСобытия в ДонбассеОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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