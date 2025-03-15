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Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР
Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР
Российские военные сбили в Троицком районе Луганской Народной Республики украинский беспилотник, который нес боеприпас с отравляющими веществами. Об этом заявил РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T12:52
2025-03-15T12:52
2025-03-15T12:39
луганская народная республика (лнр)
родион мирошник
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
отравляющие вещества
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные сбили в Троицком районе Луганской Народной Республики украинский беспилотник, который нес боеприпас с отравляющими веществами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он отметил, что БПЛА сбит в районе села Воеводское, где нет никаких воинских подразделений. По мнению Мирошника, целью атаки был гражданский объект."Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа. Что не отменяет факта применения ВСУ химического отравляющего вещества против гражданского населения, что запрещено целым рядом международных конвенций", - заключил Мирошник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев при поддержке Запада готовит провокации с химоружием – МИД РоссииЗапад готовил диверсантов для атак на атомные станции РоссииКиев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), родион мирошник, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), отравляющие вещества, новости, события в донбассе, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР
В ЛНР сбит беспилотник с боеприпасом с отравляющими веществами