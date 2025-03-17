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США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий - РИА Новости Крым, 17.03.2025
США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
США и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T21:01
2025-03-17T21:01
2025-03-17T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. США и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Она также сообщила, что достижение мирного соглашение по Украине "еще никогда не было так близко"."Президент (Трамп – ред.) сообщил прошлой ночью на борту самолета Air Force One, возвращаясь из Флориды, что завтра поговорит с президентом Путиным... Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и еще никогда не были так близки к достижению этой цели", – сказала Левитт.При этом, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России в случае, если разговор двух лидеров не оправдает ожиданий американской стороны, Левитт заявила, что Трамп "рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо".Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа готовится на 18 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он отметил, что разговоры двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, россия, новости, политика, в мире, переговоры, украина
США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
США и Украина обсуждают вопрос уступок Киевом территорий – Белый дом
21:01 17.03.2025 (обновлено: 21:03 17.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. США и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это обсуждалась командой президента (США Дональда Трампа – ред.) и украинцами. Я не буду говорить с этой трибуны, где будут проходить эти линии, или о каких-либо иных подробностях. С моей стороны будет неразумно забегать вперед перед разговором президента (Трампа) с президентом (России Владимиром) Путиным", – сказала она.
Она также сообщила, что достижение мирного соглашение по Украине "еще никогда не было так близко".
"Президент (Трамп – ред.) сообщил прошлой ночью на борту самолета Air Force One, возвращаясь из Флориды, что завтра поговорит с президентом Путиным... Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и еще никогда не были так близки к достижению этой цели", – сказала Левитт.
При этом, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России в случае, если разговор двух лидеров не оправдает ожиданий американской стороны, Левитт заявила, что Трамп "рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо".
Телефонный разговор
президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа готовится на 18 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что разговоры двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.
Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.
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