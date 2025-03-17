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США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий

США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий - РИА Новости Крым, 17.03.2025

США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий

США и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T21:01

2025-03-17T21:01

2025-03-17T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. США и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Она также сообщила, что достижение мирного соглашение по Украине "еще никогда не было так близко"."Президент (Трамп – ред.) сообщил прошлой ночью на борту самолета Air Force One, возвращаясь из Флориды, что завтра поговорит с президентом Путиным... Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и еще никогда не были так близки к достижению этой цели", – сказала Левитт.При этом, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России в случае, если разговор двух лидеров не оправдает ожиданий американской стороны, Левитт заявила, что Трамп "рассматривает такую меру и готов пойти на это, если будет необходимо".Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа готовится на 18 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он отметил, что разговоры двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, новости, политика, в мире, переговоры, украина