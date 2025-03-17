https://crimea.ria.ru/20250317/ne-stanem-zabegat-vpered-v-ssha-otkazalis-govorit-o-buduschem-zelenskogo-1145001775.html
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
В Белом доме отказались комментировать вопрос о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского в преддверии разговора президентов России и США Владимира... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T21:39
2025-03-17T21:39
2025-03-17T21:40
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Белом доме отказались комментировать вопрос о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского в преддверии разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения."Я могу вас заверить: в интересах прозрачности, как всегда делает президент (Трамп – ред.), вы услышите (об итогах – ред.) от него лично или от кого-то из нас сразу после этого телефонного разговора", – сказала Левитт на брифинге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, сша, россия, переговоры, политика, в мире, украина
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
Белый дом отказался говорить о будущем Зеленского в преддверии разговора Путина с Трампом
21:39 17.03.2025 (обновлено: 21:40 17.03.2025)