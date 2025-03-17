https://crimea.ria.ru/20250317/ne-stanem-zabegat-vpered-v-ssha-otkazalis-govorit-o-buduschem-zelenskogo-1145001775.html

Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского

Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского

В Белом доме отказались комментировать вопрос о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского в преддверии разговора президентов России и США Владимира... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T21:39

2025-03-17T21:39

2025-03-17T21:40

владимир зеленский

сша

россия

переговоры

политика

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Белом доме отказались комментировать вопрос о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского в преддверии разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения."Я могу вас заверить: в интересах прозрачности, как всегда делает президент (Трамп – ред.), вы услышите (об итогах – ред.) от него лично или от кого-то из нас сразу после этого телефонного разговора", – сказала Левитт на брифинге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сша

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, сша, россия, переговоры, политика, в мире, украина