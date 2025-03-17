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Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
В Белом доме отказались комментировать вопрос о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского в преддверии разговора президентов России и США Владимира... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T21:39
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владимир зеленский
сша
россия
переговоры
политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Белом доме отказались комментировать вопрос о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского в преддверии разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения."Я могу вас заверить: в интересах прозрачности, как всегда делает президент (Трамп – ред.), вы услышите (об итогах – ред.) от него лично или от кого-то из нас сразу после этого телефонного разговора", – сказала Левитт на брифинге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, сша, россия, переговоры, политика, в мире, украина
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского

Белый дом отказался говорить о будущем Зеленского в преддверии разговора Путина с Трампом

21:39 17.03.2025 (обновлено: 21:40 17.03.2025)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Белом доме отказались комментировать вопрос о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского в преддверии разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Мне было уже задано несколько вопросов по этой теме, и я не стану забегать вперед. После разговора мы обязательно дадим разъяснение", – заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос будущего Зеленского.
США намерены обнародовать итоги предстоящего телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным сразу после его завершения.
"Я могу вас заверить: в интересах прозрачности, как всегда делает президент (Трамп – ред.), вы услышите (об итогах – ред.) от него лично или от кого-то из нас сразу после этого телефонного разговора", – сказала Левитт на брифинге.
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Украина - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
21:01
США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
 
Владимир ЗеленскийСШАРоссияПереговорыПолитикаВ миреУкраина
 
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