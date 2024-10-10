https://crimea.ria.ru/20241010/kiev-pri-podderzhke-zapada-gotovit-provokatsii-s-khimoruzhiem--mid-rossii-1140974866.html

Киев при поддержке Запада готовит провокации с химоружием – МИД России

Киев при поддержке Запада готовит провокации с химоружием – МИД России - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Киев при поддержке Запада готовит провокации с химоружием – МИД России

Киевский режим при содействии стран Запада намерен осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с применением химического оружия. Об этом со... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T07:26

2024-10-10T07:26

2024-10-10T07:43

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провокации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим при содействии стран Запада намерен осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с применением химического оружия. Об этом со ссылкой на заявление посольства России в США изданию Newsweek пишет РИА Новости.По данным дипмиссии, в настоящее время киевский режим и его кураторы фальсифицируют доказательства, чтобы обвинить Москву в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее сообщил, что киевский режим готовит провокации с использованием запрещенного химического оружия, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации.Провокация необходима Киеву и Западу для обоснования последующего решения о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), считают в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – ЗахароваПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбуЗапад хочет обвинить Россию в применении химоружия

сша

украина

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, россия, провокации, химическое оружие, новости, нато, безопасность, новости сво, новости