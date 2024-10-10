Киев при поддержке Запада готовит провокации с химоружием – МИД России
Киев при содействии Запада планирует провокации с химическим оружием в зоне СВО – МИД
07:26 10.10.2024 (обновлено: 07:43 10.10.2024)
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим при содействии стран Запада намерен осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий, в том числе с применением химического оружия. Об этом со ссылкой на заявление посольства России в США изданию Newsweek пишет РИА Новости.
"У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным дипмиссии, в настоящее время киевский режим и его кураторы фальсифицируют доказательства, чтобы обвинить Москву в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия.
В посольстве также сообщили, что для осуществления этих провокаций Североатлантический альянс передал киевскому режиму более 70 единиц современных устройств выявления и фиксации токсичных веществ. При этом сотрудники украинских силовых ведомств прошли обучение на Украине и в центрах НАТО по фальсификации доказательной базы с целью дальнейшего ее представления в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее сообщил, что киевский режим готовит провокации с использованием запрещенного химического оружия, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации.
Провокация необходима Киеву и Западу для обоснования последующего решения о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), считают в Минобороны России.
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