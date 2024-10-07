https://crimea.ria.ru/20241007/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-khimoruzhiem-protiv-rossii-1140893453.html

Киев готовит провокацию с химоружием против России

Киев готовит провокацию с химоружием против России - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Киев готовит провокацию с химоружием против России

Киевский режим готовит провокации с использованием запрещенного химического оружия, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации и РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T11:29

2024-10-07T11:29

2024-10-07T11:29

игорь кириллов

министерство обороны рф

химическое оружие

россия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокации с использованием запрещенного химического оружия, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации и ограничить РФ в правах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По данным российского оборонного ведомства, в сентябре 2024 года на Украину поставлены две партии средств аналитического контроля, средства индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химоружия. Также между украинской стороной и техсекретариатом подконтрольной США Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заключено соглашение о привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия.Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполнительном совете ОЗХО, а в случае успеха - добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в техсекретариате. В конечном итоге провокация с применением химоружия необходима для обоснования последующего решения о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), считают в Минобороны России."Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов", - сказал Кириллов.Киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия игнорирует эти факты, заявлял ранее в понедельник Игорь Кириллов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – ЗахароваПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбуЗапад хочет обвинить Россию в применении химоружия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кириллов, министерство обороны рф, химическое оружие, россия, украина, новости