https://crimea.ria.ru/20241007/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-khimoruzhiem-protiv-rossii-1140893453.html
Киев готовит провокацию с химоружием против России
Киев готовит провокацию с химоружием против России - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Киев готовит провокацию с химоружием против России
Киевский режим готовит провокации с использованием запрещенного химического оружия, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации и РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T11:29
2024-10-07T11:29
2024-10-07T11:29
игорь кириллов
министерство обороны рф
химическое оружие
россия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокации с использованием запрещенного химического оружия, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации и ограничить РФ в правах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По данным российского оборонного ведомства, в сентябре 2024 года на Украину поставлены две партии средств аналитического контроля, средства индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химоружия. Также между украинской стороной и техсекретариатом подконтрольной США Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заключено соглашение о привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия.Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполнительном совете ОЗХО, а в случае успеха - добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в техсекретариате. В конечном итоге провокация с применением химоружия необходима для обоснования последующего решения о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), считают в Минобороны России."Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов", - сказал Кириллов.Киевский режим применяет запрещенное химическое оружие в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия игнорирует эти факты, заявлял ранее в понедельник Игорь Кириллов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – ЗахароваПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбуЗапад хочет обвинить Россию в применении химоружия
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игорь кириллов, министерство обороны рф, химическое оружие, россия, украина, новости
Киев готовит провокацию с химоружием против России
Киев готовит провокацию с химоружием и хочет обвинить Россию - Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокации с использованием запрещенного химического оружия, чтобы обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации и ограничить РФ в правах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО",- сказал Кириллов.
По данным российского оборонного ведомства, в сентябре 2024 года на Украину поставлены две партии средств аналитического контроля, средства индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химоружия. Также между украинской стороной и техсекретариатом подконтрольной США Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заключено соглашение о привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия.
"Указанный документ позволит Украине задействовать ОЗХО в собственных интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации ложные выводы о расследовании химинцидентов. Предполагается, что материалы сфабрикованных доказательств будут использованы в рамках 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО 8 октября, а также на конференциях государств-участков организации в ноябре", - сказал генерал-лейтенант.
Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в исполнительном совете ОЗХО, а в случае успеха - добиваться дальнейшего лишения представителей Российской Федерации должностей в техсекретариате. В конечном итоге провокация с применением химоружия необходима для обоснования последующего решения о поражении России в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), считают в Минобороны России.
"Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов", - сказал Кириллов.
Киевский режим применяет запрещенное химическое оружие
в зоне спецоперации, а также для совершения террористических актов, при этом подконтрольная США Организация по запрещению химического оружия игнорирует эти факты, заявлял ранее в понедельник Игорь Кириллов.
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