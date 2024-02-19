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Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине
Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине
В Генической центральной районной больнице Херсонской области завершен капитальный ремонт отделений травматологии и патологоанатомии, прачечной и пищеблока, на... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T18:08
2024-02-19T18:13
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ГЕНИЧЕСК, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Генической центральной районной больнице Херсонской области завершен капитальный ремонт отделений травматологии и патологоанатомии, прачечной и пищеблока, на очереди находится ввод в эксплуатацию нового оборудования. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.Капремонт больницы осуществили в рамках шефской помощи Краснодарского края. Новое оборудование для этих зданий закупил минздрав Херсонской области. В каждом отремонтированном здании установлена серверная с системой видеонаблюдения, туда же выведена система пожарной сигнализации. После ввода оборудования в эксплуатацию сотрудников ЦРБ обучат работе на нем.Сат также добавил, что в больнице Геническа в рамках программы социально-экономического развития организовано первое в области первичное сосудистое отделение, для которого закупили около 300 единиц нового оборудования. Здесь могут получать квалифицированную помощь пациенты с инфарктом и инсультом.Кроме того, благодаря помощи регионов-шефов проводится капитальный ремонт больницы в Скадовске. Строительно-монтажные работы в терапевтическом отделении на сегодняшний день завершены, отметил министр. Специалисты заменили инженерные сети, утеплили фасад. В палатах установили душевые кабины и туалеты, также подведен кислород и кнопки вызова персонала.Также продолжается возведение врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в селах.Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень по всем показателям в соответствии с поручением президента запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт.Также утверждена профильная государственная программа. Ее основные цели – восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. Цели будут достигаться за счет предпринимательской активности и прямой господдержки в виде прямых субсидий из федерального бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – властиМедицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачейСпасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
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Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине

В больнице Геническа завершили капремонт отделений и готовятся установить оборудование

18:08 19.02.2024 (обновлено: 18:13 19.02.2024)
 
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ГЕНИЧЕСК, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Генической центральной районной больнице Херсонской области завершен капитальный ремонт отделений травматологии и патологоанатомии, прачечной и пищеблока, на очереди находится ввод в эксплуатацию нового оборудования. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.

"В Генической ЦРБ капитально отремонтированы патологоанатомическое и травматологическое отделения, пищеблок и прачечная. Все оснащено новым современным оборудованием в полном соответствии с российскими стандартами. На очереди – установка и ввод в эксплуатацию оборудования. Такой масштабной реконструкции в Генической больнице не было с момента ее постройки. Качество оказания медпомощи нашим жителям, несомненно, улучшится", сказал руководитель ведомства.

Капремонт больницы осуществили в рамках шефской помощи Краснодарского края. Новое оборудование для этих зданий закупил минздрав Херсонской области. В каждом отремонтированном здании установлена серверная с системой видеонаблюдения, туда же выведена система пожарной сигнализации. После ввода оборудования в эксплуатацию сотрудников ЦРБ обучат работе на нем.
Сат также добавил, что в больнице Геническа в рамках программы социально-экономического развития организовано первое в области первичное сосудистое отделение, для которого закупили около 300 единиц нового оборудования. Здесь могут получать квалифицированную помощь пациенты с инфарктом и инсультом.
Кроме того, благодаря помощи регионов-шефов проводится капитальный ремонт больницы в Скадовске. Строительно-монтажные работы в терапевтическом отделении на сегодняшний день завершены, отметил министр. Специалисты заменили инженерные сети, утеплили фасад. В палатах установили душевые кабины и туалеты, также подведен кислород и кнопки вызова персонала.
Также продолжается возведение врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в селах.

"Работы на сегодняшний день проводятся по восьми объектам. По трем объектам – капитальный ремонт, еще пять объектов – ФАПы и врачебные амбулатории из быстровозводимых модульных конструкций. Это Новотроицкий, Голопристанский и Скадовский районы", – уточнил Артыш Сат.

Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень по всем показателям в соответствии с поручением президента запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Также утверждена профильная государственная программа. Ее основные цели – восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. Цели будут достигаться за счет предпринимательской активности и прямой господдержки в виде прямых субсидий из федерального бюджета.
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