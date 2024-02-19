https://crimea.ria.ru/20240219/remont-bolnits-i-novye-fapy-kak-vosstanavlivayut-meditsinu-v-khersonschine-1135061272.html

Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине

Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине

В Генической центральной районной больнице Херсонской области завершен капитальный ремонт отделений травматологии и патологоанатомии, прачечной и пищеблока, на... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T18:08

2024-02-19T18:08

2024-02-19T18:13

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ГЕНИЧЕСК, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Генической центральной районной больнице Херсонской области завершен капитальный ремонт отделений травматологии и патологоанатомии, прачечной и пищеблока, на очереди находится ввод в эксплуатацию нового оборудования. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.Капремонт больницы осуществили в рамках шефской помощи Краснодарского края. Новое оборудование для этих зданий закупил минздрав Херсонской области. В каждом отремонтированном здании установлена серверная с системой видеонаблюдения, туда же выведена система пожарной сигнализации. После ввода оборудования в эксплуатацию сотрудников ЦРБ обучат работе на нем.Сат также добавил, что в больнице Геническа в рамках программы социально-экономического развития организовано первое в области первичное сосудистое отделение, для которого закупили около 300 единиц нового оборудования. Здесь могут получать квалифицированную помощь пациенты с инфарктом и инсультом.Кроме того, благодаря помощи регионов-шефов проводится капитальный ремонт больницы в Скадовске. Строительно-монтажные работы в терапевтическом отделении на сегодняшний день завершены, отметил министр. Специалисты заменили инженерные сети, утеплили фасад. В палатах установили душевые кабины и туалеты, также подведен кислород и кнопки вызова персонала.Также продолжается возведение врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в селах.Для интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство страны и выведения их на общероссийский уровень по всем показателям в соответствии с поручением президента запущена комплексная программа развития, включающая экономику, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру и спорт.Также утверждена профильная государственная программа. Ее основные цели – восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни. Цели будут достигаться за счет предпринимательской активности и прямой господдержки в виде прямых субсидий из федерального бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – властиМедицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачейСпасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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