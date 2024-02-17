https://crimea.ria.ru/20240217/meditsinskie-desanty-kak-na-khersonschine-reshayut-problemu-nekhvatki-vrachey-1135014376.html
Медицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачей
Медицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачей - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Медицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачей
Медицинские организации Херсонской области на сегодняшний день укомплектованы врачами на треть и средним медперсоналом – на половину, проблема нехватки кадров... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T18:11
2024-02-17T18:11
2024-02-17T18:16
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Медицинские организации Херсонской области на сегодняшний день укомплектованы врачами на треть и средним медперсоналом – на половину, проблема нехватки кадров решается за счет направления в регион специалистов из различных субъектов страны на работу вахтовым методом. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр здравоохранения области Артыш Сат.Кроме того, помощь Херсонской области оказывают регионы-шефы – Кабардино-Балкария, Мордовия, Адыгея, Краснодарский край и Рязанская область. Оттуда приезжают бригады специалистов для работы в центральных районных больницах.Также с 2023 года в области реализуется программа "Земский доктор"/"Земский фельдшер". По этой программе в регионе на сегодняшний день трудоустроены 13 медработников, в том числе восемь докторов. Врачам полагается при переезде единовременная выплата в размере 1 млн рублей, а медсестрам и другим средним медицинским работникам – 500 тысяч рублей. В этом году для Херсонской области также предусмотрены квоты по данным программам, подчеркнул министр.Кроме того, молодые специалисты из Херсонской области по целевой квоте обучаются в ведущих медицинских вузах страны."В прошлом году нам предоставили 17 целевых мест в медицинских вузах Крыма, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой и Луганской Народных Республик. Мы отправили туда наших выпускников, которые после завершения обучения вернутся и будут работать в Херсонской области", - уточнил Артыш Сат.Размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей соответственно.С первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел России должны получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей39 миллиардов направят новым регионам РФ на финансирование системы ОМС"Нивы" повышенной проходимости получили больницы Херсонщины
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, здравоохранение в россии, общество, артыш сат, новости
Медицинские десанты: как на Херсонщине решают проблему нехватки врачей
Минздрав РФ и регионы-шефы направляют в Херсонскую область квалифицированных медиков
18:11 17.02.2024 (обновлено: 18:16 17.02.2024) ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Медицинские организации Херсонской области на сегодняшний день укомплектованы врачами на треть и средним медперсоналом – на половину, проблема нехватки кадров решается за счет направления в регион специалистов из различных субъектов страны на работу вахтовым методом. Об этом РИА Новости Крым
рассказал министр здравоохранения области Артыш Сат.
"Укомплектованность врачами по всем подведомственным учреждениям у нас сегодня составляет порядка 38%, по среднему медперсоналу – около 50%. Мы ведем работу с правительством области и Минздравом РФ по нескольким направлениям. В частности, к нам через Федеральный центр медицины катастроф направляют бригады узких специалистов, которые работают здесь вахтовым методом и оказывают медпомощь нашему населению", – сказал Сат.
Кроме того, помощь Херсонской области оказывают регионы-шефы – Кабардино-Балкария, Мордовия, Адыгея, Краснодарский край и Рязанская область. Оттуда приезжают бригады специалистов для работы в центральных районных больницах.
Также с 2023 года в области реализуется программа "Земский доктор"/"Земский фельдшер". По этой программе в регионе на сегодняшний день трудоустроены 13 медработников, в том числе восемь докторов. Врачам полагается при переезде единовременная выплата в размере 1 млн рублей, а медсестрам и другим средним медицинским работникам – 500 тысяч рублей. В этом году для Херсонской области также предусмотрены квоты по данным программам, подчеркнул министр.
Кроме того, молодые специалисты из Херсонской области по целевой квоте обучаются в ведущих медицинских вузах страны.
"В прошлом году нам предоставили 17 целевых мест в медицинских вузах Крыма, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой и Луганской Народных Республик. Мы отправили туда наших выпускников, которые после завершения обучения вернутся и будут работать в Херсонской области", - уточнил Артыш Сат.
Размер единовременных компенсационных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для врачей и среднего медицинского персонала в новых регионах повысят до двух миллионов и миллиона рублей
соответственно.
С первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел России
должны получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
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