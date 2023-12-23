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"Нивы" повышенной проходимости получили больницы Херсонщины

"Нивы" повышенной проходимости получили больницы Херсонщины - РИА Новости Крым, 23.12.2023

"Нивы" повышенной проходимости получили больницы Херсонщины

Медицинские учреждения Херсонской области получили 32 новых автомобиля "Нива" повышенной проходимости. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T20:58

2023-12-23T20:58

2023-12-23T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Медицинские учреждения Херсонской области получили 32 новых автомобиля "Нива" повышенной проходимости. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, новые "Нивы" задействуют для обслуживания на дому младенцев, маломобильных граждан, инвалидов, транспортировки пациентов, эвакуации пострадавших. Особенно важно это для людей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах.Также неврологическое и кардиологическое отделения Генической центральной районной больницы получили 281 единицу оборудования - оно уже работает на благо пациентов, добавил Сальдо.В Крыму врачи скорой медицинской помощи ранее получили 22 новых автомобиля на базе Газель NEXT. Специализированные машины направлены на подстанции Красноперекопска, Евпатории, Симферополя, Джанкоя, Феодосии. Читайте также на РИА Новости Крым:Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаЖителей Херсонской области направляют на лечение в КрымНагрузка растет: в Крым приезжают онкобольные из новых субъектов РФ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, минздрав рф, новые регионы россии, здравоохранение в россии, общество, новости