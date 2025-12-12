https://crimea.ria.ru/20251212/v-krymu-tri-sela-ostanutsya-bez-vody-na-dva-dnya-1151595974.html

В Крыму три села останутся без воды на два дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Жители трех сел Белогорского района полуостров останутся без воды на двое суток из-за переподключения после ремонта на трубопроводе Балановского водохранилища. Об этом сообщает госпредприятие "Вода Крыма".Воды не будет с полдня пятницы, 12-го декабря, до 14:00 воскресенья, 14 декабря, ориентировочно, уточнили в пресс-службе.Подвоз воды будет осуществляться по заявкам от администраций сельских поселений, добавили на предприятии.Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что текущий год в Крыму по оценкам ученых является засушливым. Обильными притоками в осенний период отличился октябрь, когда наполняемость водохранилищ Крыма впервые за пять лет составила 12 млн кубов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште вводят графики подачи водыМноговодный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубовПоможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште

