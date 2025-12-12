В Крыму три села останутся без воды на два дня
В Крыму жители трех сел Белогорского района останутся без воды на двое суток
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Жители трех сел Белогорского района полуостров останутся без воды на двое суток из-за переподключения после ремонта на трубопроводе Балановского водохранилища. Об этом сообщает госпредприятие "Вода Крыма".
Воды не будет с полдня пятницы, 12-го декабря, до 14:00 воскресенья, 14 декабря, ориентировочно, уточнили в пресс-службе.
"В связи с необходимостью переподключения после выполнения силами "Крыммелеоводхоз" аварийно-восстановительных работ на трубопроводе МТ Балановского водохранилища будет ограничено водоснабжение в селах Крымская Роза, Вишневое и в пгт Зуя", - говорится в сообщении.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам от администраций сельских поселений, добавили на предприятии.
Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что текущий год в Крыму по оценкам ученых является засушливым. Обильными притоками в осенний период отличился октябрь, когда наполняемость водохранилищ Крыма впервые за пять лет составила 12 млн кубов.
Читайте также на РИА Новости Крым: