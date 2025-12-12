Рейтинг@Mail.ru
В Крыму три села останутся без воды на два дня - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Крыму три села останутся без воды на два дня
Жители трех сел Белогорского района полуостров останутся без воды на двое суток из-за переподключения после ремонта на трубопроводе Балановского водохранилища... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Жители трех сел Белогорского района полуостров останутся без воды на двое суток из-за переподключения после ремонта на трубопроводе Балановского водохранилища. Об этом сообщает госпредприятие "Вода Крыма".Воды не будет с полдня пятницы, 12-го декабря, до 14:00 воскресенья, 14 декабря, ориентировочно, уточнили в пресс-службе.Подвоз воды будет осуществляться по заявкам от администраций сельских поселений, добавили на предприятии.Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что текущий год в Крыму по оценкам ученых является засушливым. Обильными притоками в осенний период отличился октябрь, когда наполняемость водохранилищ Крыма впервые за пять лет составила 12 млн кубов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште вводят графики подачи водыМноговодный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубовПоможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште
вода, вода крыма, вода в крыму, отключение воды, отключение воды в крыму, новости крыма
В Крыму три села останутся без воды на два дня

В Крыму жители трех сел Белогорского района останутся без воды на двое суток

08:31 12.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Жители трех сел Белогорского района полуостров останутся без воды на двое суток из-за переподключения после ремонта на трубопроводе Балановского водохранилища. Об этом сообщает госпредприятие "Вода Крыма".
Воды не будет с полдня пятницы, 12-го декабря, до 14:00 воскресенья, 14 декабря, ориентировочно, уточнили в пресс-службе.
"В связи с необходимостью переподключения после выполнения силами "Крыммелеоводхоз" аварийно-восстановительных работ на трубопроводе МТ Балановского водохранилища будет ограничено водоснабжение в селах Крымская Роза, Вишневое и в пгт Зуя", - говорится в сообщении.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам от администраций сельских поселений, добавили на предприятии.
Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что текущий год в Крыму по оценкам ученых является засушливым. Обильными притоками в осенний период отличился октябрь, когда наполняемость водохранилищ Крыма впервые за пять лет составила 12 млн кубов.
