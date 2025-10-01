Рейтинг@Mail.ru
Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште
Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште
Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште
Сезон дождей поможет пополнить запасы Изобильненского водохранилища – главного источника водоподачи для городского округа Алушта. Какие прогнозы на этот счет... РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Сезон дождей поможет пополнить запасы Изобильненского водохранилища – главного источника водоподачи для городского округа Алушта. Какие прогнозы на этот счет дают эксперты, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик."Мы рассчитываем на осенне-весенний период, когда исторически и накапливаем водный ресурс. И в нашей практике мы всегда на начало мая выходим на годовой запас воды. К концу сезона – это полугодовой запас", – сообщил Максим Новик.Однако, по его словам, прогнозы делать сложно. Поэтому предприятие уже сейчас делает все, чтобы сэкономить запасы и проходить дальнейшие засушливые периоды с минимальными ограничениями."Последние два года у нас засушливый период и низкое количество осадков. Поэтому мы уже сейчас начинаем экономить воду для этого района", – рассказал гость эфира.Для Алушты накопление и сохранение запасов питающего водохранилища – особенно острый вопрос, отметил он. Гендиректор "Воды Крыма" привел в пример ситуацию с водоснабжением в столице Крыма. Он отметил, что в Симферополе несколько гарантированных источников подачи воды. Город обеспечивается Партизанским, Симферопольским, Аянским водохранилищами естественного стока, а также артезианскими водозаборами. В этом районе есть возможность замещать водохранилища подземными источниками."Здесь у нас ситуация более стабильная. Есть возможность замещения. А вот в Алуште ситуация выделяется – здесь один источник гарантированного водоснабжения", – пояснил специалист.Он отметил, что благодаря недавним осадкам уже восстановлена подача воды по некоторым источникам на Южном берегу Крыма. Это при том, что летом большая часть из них пересохла."Недавние дожди, например, уже раскрыли водопад Джур-Джур, по нему пошла вода. В том числе теперь и из этих источников мы можем подавать ресурс на Алушту", – заявил специалист "Воды Крыма".Максим Новик напомнил, что в Алуште с 1 октября вводят ограничения на круглосуточную подачу воды. Главная причина – низкие запасы ресурса в Изобильненском водохранилище.Воду будут давать с 6 утра и до 10 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать ее экономно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияВласти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе КрымаПри развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение
Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште

Обильные осадки помогут наполнить водохранилище для стабильной подачи ресурса в Алуште

09:36 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзобильненское водохранилище
Изобильненское водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Сезон дождей поможет пополнить запасы Изобильненского водохранилища – главного источника водоподачи для городского округа Алушта. Какие прогнозы на этот счет дают эксперты, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"Мы рассчитываем на осенне-весенний период, когда исторически и накапливаем водный ресурс. И в нашей практике мы всегда на начало мая выходим на годовой запас воды. К концу сезона – это полугодовой запас", – сообщил Максим Новик.

Однако, по его словам, прогнозы делать сложно. Поэтому предприятие уже сейчас делает все, чтобы сэкономить запасы и проходить дальнейшие засушливые периоды с минимальными ограничениями.
"Последние два года у нас засушливый период и низкое количество осадков. Поэтому мы уже сейчас начинаем экономить воду для этого района", – рассказал гость эфира.
Для Алушты накопление и сохранение запасов питающего водохранилища – особенно острый вопрос, отметил он.
Гендиректор "Воды Крыма" привел в пример ситуацию с водоснабжением в столице Крыма. Он отметил, что в Симферополе несколько гарантированных источников подачи воды. Город обеспечивается Партизанским, Симферопольским, Аянским водохранилищами естественного стока, а также артезианскими водозаборами. В этом районе есть возможность замещать водохранилища подземными источниками.
"Здесь у нас ситуация более стабильная. Есть возможность замещения. А вот в Алуште ситуация выделяется – здесь один источник гарантированного водоснабжения", – пояснил специалист.
Он отметил, что благодаря недавним осадкам уже восстановлена подача воды по некоторым источникам на Южном берегу Крыма. Это при том, что летом большая часть из них пересохла.
"Недавние дожди, например, уже раскрыли водопад Джур-Джур, по нему пошла вода. В том числе теперь и из этих источников мы можем подавать ресурс на Алушту", – заявил специалист "Воды Крыма".
Максим Новик напомнил, что в Алуште с 1 октября вводят ограничения на круглосуточную подачу воды. Главная причина – низкие запасы ресурса в Изобильненском водохранилище.
Воду будут давать с 6 утра и до 10 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать ее экономно.
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
Власти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма
При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение
 
