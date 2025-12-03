https://crimea.ria.ru/20251203/v-alushte-vvodyat-grafiki-podachi-vody-1151371172.html
В Алуште вводят графики подачи воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище. Тогда ресурс подавали жителям с 6 часов утра до 22.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества водыМноговодный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубовВ Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой
