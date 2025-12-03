Рейтинг@Mail.ru
В Алуште вводят графики подачи воды - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Алуште вводят графики подачи воды
В Алуште вводят графики подачи воды - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Алуште вводят графики подачи воды
Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 03.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/94/1118329494_0:445:2730:1981_1920x0_80_0_0_f0b94b6fa9ebc4ff779d2ff4d71eb1f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".

"С 8 декабря в связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения гарантированная подача воды будет осуществляться по утвержденному графику", – сказано в сообщении.

Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.

"В случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика", – предупредили на предприятии.

В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище. Тогда ресурс подавали жителям с 6 часов утра до 22.
В Алуште вводят графики подачи воды

В Алуште с 8 декабря вводятся графики подачи воды

10:11 03.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзобильненское водохранилище
Изобильненское водохранилище - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Потребителей Алушты с начала следующей недели переведут на графики подачи воды из-за низкого запаса в Изобильненском водохранилище. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".

"С 8 декабря в связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения гарантированная подача воды будет осуществляться по утвержденному графику", – сказано в сообщении.

Воспользоваться ресурсом можно будет с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера, однако власти настоятельно просят жителей и гостей города и в это время расходовать воду экономно.
"В случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика", – предупредили на предприятии.
В октябре Алушту также переводили на графики водоподачи из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище. Тогда ресурс подавали жителям с 6 часов утра до 22.
