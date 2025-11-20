https://crimea.ria.ru/20251120/smes-yadov-v-pive-agent-kieva-pytalsya-ubit-rossiyskogo-ofitsera-v-dnr-1151045789.html
Смесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ДНР задержан местный житель, который по заданию украинской разведки планировал убить высокопоставленного офицера Минобороны России с использованием боевых отравляющих веществ. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.По информации силовиков, Киев хотел убить российского военного смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании. За это исполнителю обещали пять тысяч долларов.Кроме того, украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы он мог использовать ее для терактов, продолжили в ФСБ."Получал взрывчатые вещества, которые доставлялись беспилотниками на территорию ДНР, после чего хранил их у себя дома для последующего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.Накануне в Донбассе по подозрению в госизмене и подготовке к теракту был задержан еще один агент Киева. Мужчина следил и планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа государственной власти, собирал сведения о местах дислокации российских военных и передавал их украинской разведке, а также изымал из ранее подготовленных схронов компоненты и собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для осуществления диверсионно-террористических актов на территории ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:56 20.11.2025 (обновлено: 08:24 20.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ДНР задержан местный житель, который по заданию украинской разведки планировал убить высокопоставленного офицера Минобороны России с использованием боевых отравляющих веществ. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.
По информации силовиков, Киев хотел убить российского военного смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании. За это исполнителю обещали пять тысяч долларов.
"По результатам исследований изъятых бутылок установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещен Конвенцией о химическом оружии 1993 года) британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинская разведка с помощью беспилотников доставляла взрывчатку своему агенту в ДНР, чтобы он мог использовать ее для терактов, продолжили в ФСБ.
"Получал взрывчатые вещества, которые доставлялись беспилотниками на территорию ДНР, после чего хранил их у себя дома для последующего использования в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении.
Накануне в Донбассе по подозрению в госизмене
и подготовке к теракту был задержан еще один агент Киева. Мужчина следил и планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа государственной власти, собирал сведения о местах дислокации российских военных и передавал их украинской разведке, а также изымал из ранее подготовленных схронов компоненты и собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для осуществления диверсионно-террористических актов на территории ДНР.
