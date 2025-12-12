Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/tovarooborot-rossii-s-turkmeniey-vyros-na-35-za-desyat-mesyatsev-1151596299.html
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
За десять месяцев текущего года товарооборот России с Туркменией вырос на 35 процентов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T09:01
2025-12-12T09:02
новости
владимир путин (политик)
политика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151596178_0:158:3360:2048_1920x0_80_0_0_0b9555bf3721cba351c6864ceefb649e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. За десять месяцев текущего года товарооборот России с Туркменией вырос на 35 процентов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Международного года мира и доверия.По словам Путина стратегическое партнерство России и Туркменистана успешно развивается в духе дружбы и добрососедства.Также российский лидер отметил, что при активном участии России и Туркменистана реализуются масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии. Ведется прокладка магистрального транспортного коридора Север-Юг. Поступательно развиваются и двусторонние межрегиональные контакты. Растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах - в России обучается свыше 54 тысяч туркменистанских студентов, сказал Путин.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом. На встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым российский лидер заявил, что путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами.Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета, президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасностиДиалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151596178_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_c2f593dacf7c20fa0b844bff8ab570c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), политика, экономика
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев

Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев - Путин

09:01 12.12.2025 (обновлено: 09:02 12.12.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ Владимира Путина в Туркменистан
Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Туркменистан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. За десять месяцев текущего года товарооборот России с Туркменией вырос на 35 процентов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Международного года мира и доверия.
По словам Путина стратегическое партнерство России и Туркменистана успешно развивается в духе дружбы и добрососедства.
"Расширяются двухсторонние экономические связи. За 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь предыдущий год. Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке. Крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях", - сказал президент.
Также российский лидер отметил, что при активном участии России и Туркменистана реализуются масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии. Ведется прокладка магистрального транспортного коридора Север-Юг. Поступательно развиваются и двусторонние межрегиональные контакты. Растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах - в России обучается свыше 54 тысяч туркменистанских студентов, сказал Путин.
"Наши страны вовлечены в интеграционные процессы в рамках Содружества независимых государств. В 2026 году Туркменистан примет председательскую вахту в СНГ. Желаю в этой связи всяческих успехов туркменистанским коллегам и хочу заверить, что российская сторона окажет все необходимое содействие", - заверил президент Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом. На встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым российский лидер заявил, что путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами.
Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета, президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию
Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
 
НовостиВладимир Путин (политик)ПолитикаЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
08:31В Крыму три села останутся без воды на два дня
08:15День Конституции в России - инфографика РИА Новости Крым
07:4490 дронов ВСУ сбили над Черным морем и девятью регионами России
07:41Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина
07:19Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом
06:47Атака ВСУ на Тверь - что известно
06:22Землетрясение в Японии магнитудой 6,7 - есть предупреждение о цунами
06:07Гарантии безопасности для Украины: как США могут решить вопрос
00:01Холодный фронт идет на Крым: чего ждать от погоды
00:00Какой сегодня праздник: 12 декабря
23:05Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
22:43"Средний палец Белому дому": Медведев о референдуме Зеленского
22:39Взрыв в университете Перми и миллионные потери ВСУ – главное
21:54В Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режим
21:52В Британии ограбили Бристольский музей
21:36Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
21:11Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
21:09Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
20:45Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры
Лента новостейМолния