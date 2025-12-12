https://crimea.ria.ru/20251212/tovarooborot-rossii-s-turkmeniey-vyros-na-35-za-desyat-mesyatsev-1151596299.html
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
За десять месяцев текущего года товарооборот России с Туркменией вырос на 35 процентов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T09:01
2025-12-12T09:01
2025-12-12T09:02
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом. На встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым российский лидер заявил, что путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами.Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета, президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев
Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев - Путин
09:01 12.12.2025 (обновлено: 09:02 12.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. За десять месяцев текущего года товарооборот России с Туркменией вырос на 35 процентов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Международного года мира и доверия.
По словам Путина стратегическое партнерство России и Туркменистана успешно развивается в духе дружбы и добрососедства.
"Расширяются двухсторонние экономические связи. За 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь предыдущий год. Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке. Крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях", - сказал президент.
Также российский лидер отметил, что при активном участии России и Туркменистана реализуются масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии. Ведется прокладка магистрального транспортного коридора Север-Юг. Поступательно развиваются и двусторонние межрегиональные контакты. Растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах - в России обучается свыше 54 тысяч туркменистанских студентов, сказал Путин.
"Наши страны вовлечены в интеграционные процессы в рамках Содружества независимых государств. В 2026 году Туркменистан примет председательскую вахту в СНГ. Желаю в этой связи всяческих успехов туркменистанским коллегам и хочу заверить, что российская сторона окажет все необходимое содействие", - заверил президент Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад
с рабочим визитом. На встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым российский лидер заявил, что путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами.
Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета, президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.
