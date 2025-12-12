https://crimea.ria.ru/20251212/tovarooborot-rossii-s-turkmeniey-vyros-na-35-za-desyat-mesyatsev-1151596299.html

Товарооборот России с Туркменией вырос на 35% за десять месяцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. За десять месяцев текущего года товарооборот России с Туркменией вырос на 35 процентов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Международного года мира и доверия.По словам Путина стратегическое партнерство России и Туркменистана успешно развивается в духе дружбы и добрососедства.Также российский лидер отметил, что при активном участии России и Туркменистана реализуются масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии. Ведется прокладка магистрального транспортного коридора Север-Юг. Поступательно развиваются и двусторонние межрегиональные контакты. Растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах - в России обучается свыше 54 тысяч туркменистанских студентов, сказал Путин.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом. На встрече с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым российский лидер заявил, что путь нейтралитета, который был принят Туркменией, оправдывает себя. Такая политика позволяет выстраивать конструктивные отношения со всеми странами.Туркмения 12 декабря празднует 30-летие провозглашения нейтралитета, президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасностиДиалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров

