https://crimea.ria.ru/20250710/na-ukraine-obnaruzhena-sistema-massovogo-proizvodstva-khimoruzhiya-1147848629.html

Массовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине

Массовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Массовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине

Москва обратилась с просьбой к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Россию экспертов для подтверждения применения Киевом химического... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T13:29

2025-07-10T13:29

2025-07-10T14:48

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химическое оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Москва обратилась с просьбой к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Россию экспертов для подтверждения применения Киевом химического оружия. Об этом заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в ходе сессии исполнительного совета организации.В этой связи до государств-участников Организации официально доведено письмо замминистра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору технического секретариата ОЗХО, направить в Россию экспертов для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции.В Минобороны РФ ранее заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят "расследование" против российской стороны. Химическое оружие на Украине используют при молчаливом согласии Брюсселя, Вашингтона и Лондона, считает военный эксперт Иван Коновалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВОКто причастен к разработке оружия массового поражения на УкраинеУкраина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

озхо, новости, гаага, украина, химическое оружие