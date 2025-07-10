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Массовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине
Массовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Массовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине
Москва обратилась с просьбой к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Россию экспертов для подтверждения применения Киевом химического... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T13:29
2025-07-10T13:29
2025-07-10T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Москва обратилась с просьбой к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Россию экспертов для подтверждения применения Киевом химического оружия. Об этом заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в ходе сессии исполнительного совета организации.В этой связи до государств-участников Организации официально доведено письмо замминистра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору технического секретариата ОЗХО, направить в Россию экспертов для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции.В Минобороны РФ ранее заявляли, что Украина регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. При этом в планы коллективного Запада входит обвинить Россию в применении химического оружия, Вашингтон, Берлин и Киев уже готовят "расследование" против российской стороны. Химическое оружие на Украине используют при молчаливом согласии Брюсселя, Вашингтона и Лондона, считает военный эксперт Иван Коновалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВОКто причастен к разработке оружия массового поражения на УкраинеУкраина может создать "грязную бомбу": опасные вещества завозит Запад
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озхо, новости, гаага, украина, химическое оружие
Массовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине
Система массового производства химоружия обнаружена на Украине – постпред РФ при ОЗХО
13:29 10.07.2025 (обновлено: 14:48 10.07.2025)