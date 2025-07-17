Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250717/rossiyskie-voennye-nashli-desyatki-skhronov-vsu-s-khimicheskim-oruzhiem-1148019524.html
Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием
Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием
Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T12:07
2025-07-17T12:22
новости
химическое оружие
войска рхбз
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137658341_0:199:2969:1869_1920x0_80_0_0_d6f26d8a554905a76e36a8ad139116d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Так, по словам Ртищева, в прошлом году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.В мае этого года ФСБ РФ совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района ДНР обнаружили схрон ВСУ с предназначенными для сброса с беспилотников самодельных взрывных устройств, снаряженных взрывчатым веществом и пробирками с хлорпикрином. Применение этого вещества запрещено соответствующей международной Конвенцией.Кроме того, с начала года ВСУ регулярно осуществляют сброс с беспилотников контейнеров с веществом "Си-Эс" и самодельных боеприпасов с хлорпикрином на позиции ВС РФ. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - МинобороныМассовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на УкраинеСхрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137658341_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_04cee6336bfcc0c6fcc67df71a5ecd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, химическое оружие, войска рхбз, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием

Десятки украинских тайников с химическим оружием найдены с начала СВО – Минобороны

12:07 17.07.2025 (обновлено: 12:22 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВойска РХБЗ
Войска РХБЗ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"С момента начала специальной военной операции в ходе оперативных мероприятий были выявлены несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства", – сказал он.
Так, по словам Ртищева, в прошлом году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.
В мае этого года ФСБ РФ совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района ДНР обнаружили схрон ВСУ с предназначенными для сброса с беспилотников самодельных взрывных устройств, снаряженных взрывчатым веществом и пробирками с хлорпикрином. Применение этого вещества запрещено соответствующей международной Конвенцией.
Кроме того, с начала года ВСУ регулярно осуществляют сброс с беспилотников контейнеров с веществом "Си-Эс" и самодельных боеприпасов с хлорпикрином на позиции ВС РФ. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны
Массовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на Украине
Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР
 
НовостиХимическое оружиеВойска РХБЗНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
12:47Юрий Кара – биография
12:43Умер режиссер Юрий Кара
12:22Житель Судака украл спецтехнику на 7,7 миллиона рублей
12:07Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием
11:47Вашингтон не согласовал Умерова на пост посла США
11:31В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты
11:21Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
11:10В Севастополе на "зебре" иномарка сбила 6-летнего ребенка
11:08Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны
10:59Гашиш из Франции в посылке нашли таможенники на Кубани
10:40В Крыму женщина сорвалась в русло реки
10:27Новости Воронежа: число раненных при атаке БПЛА выросло до четырех
10:20Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта
10:15В Севастополе вспыхнул садовый дом
10:10В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
10:02Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь
09:52В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов
09:19Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда
08:51Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов
Лента новостейМолния