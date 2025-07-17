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Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием

Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием

Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T12:07

2025-07-17T12:07

2025-07-17T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили несколько десятков тайников ВСУ с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.Так, по словам Ртищева, в прошлом году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.В мае этого года ФСБ РФ совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района ДНР обнаружили схрон ВСУ с предназначенными для сброса с беспилотников самодельных взрывных устройств, снаряженных взрывчатым веществом и пробирками с хлорпикрином. Применение этого вещества запрещено соответствующей международной Конвенцией.Кроме того, с начала года ВСУ регулярно осуществляют сброс с беспилотников контейнеров с веществом "Си-Эс" и самодельных боеприпасов с хлорпикрином на позиции ВС РФ. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - МинобороныМассовое производство боевых отравляющих веществ фиксируют на УкраинеСхрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, химическое оружие, войска рхбз, новости сво, всу (вооруженные силы украины)