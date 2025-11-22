Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии
Строительная готовность новой школы в Феодосии достигла 99% – подрядчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Долгожданная новая школа на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии почти достроена. Как рассказал РИА Новости Крым представитель подрядной организации "СМП "Портал" Руслан Конохов, работы движутся в графике и должны завершится до конца текущего года.
В конце июня председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на стройплощадку сообщал о том, что подрядчик отстает от графика. На тот момент строительная готовность школы составляла 73%.
"На данный момент выполнено порядка 99% работ. Сейчас проводятся пуско-наладка инженерных систем, насыщение классов, спортзалов, кабинетов труда оборудованием. Все работы ведутся в графике. В этом году школа будет готова и передана эксплуатационным службам", – рассказал Конохов.
По словам представителя подрядчика, под здание школы был отведен участок более трех гектаров. Строящаяся школа рассчитана на 800 учащихся: семь корпусов, 32 класса по 25 человек, а еще два просторных спортзала, тренажерный и гимнастический залы, большой актовый зал, столовая, детские игровые комнаты для младшеклассников. Это внутри.
Снаружи – детские игровые площадки для прогулок первоклашек, полноценный стадион с искусственным покрытием и прорезиненными беговыми дорожками, три теннисных корта, автономная котельная. Все основные работы сейчас окончены, рабочие занимаются благоустройством территории, в помещениях уже приступили к расстановке мебели.
"Для того, чтобы закончить работы в срок трудимся без выходных. Сейчас у нас финишный этап, в котором на площадке задействованы порядка 100 человек и 7-10 единиц техники, в зависимости от необходимости", – говорит Конохов.
В рамках благоустройства рабочим осталось завершить укладку тротуарной плитки в просторном школьном дворе. Также сейчас ведут установку опор уличного освещения, далее смонтируют видеонаблюдение, завершат устройство ограждения. Уже сейчас на объект завезли вечнозеленые туи, которые высадят на территории. В перспективе к школе проложат новую дорогу – это планируется делать за счет средств местного бюджета.
Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз.
Как сообщал минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 379 млн рублей. В очередной раз строительство было возобновлено в сентябре 2023 года. На объекте работает казанская фирма "СМП "Портал", которая уже имеет на своем счету ряд реализованных проектов по строительству современных школ в других регионах России. В январе 2025-го сообщалось о 48-процентной строительной готовности объекта. Новая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет.
