https://crimea.ria.ru/20251122/voshli-v-grafik-kogda-dostroyat-dolgozhdannuyu-novuyu-shkolu-v-feodosii-1151089190.html

Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии

Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии

Долгожданная новая школа на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии почти достроена. Как рассказал РИА Новости Крым представитель подрядной организации "СМП РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T07:42

2025-11-22T07:42

2025-11-22T07:42

эксклюзивы риа новости крым

феодосия

школа

строительство

крым

новости крыма

образование в крыму и севастополе

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151090157_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb49f872c439866a0d63fa05ce7a00b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Долгожданная новая школа на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии почти достроена. Как рассказал РИА Новости Крым представитель подрядной организации "СМП "Портал" Руслан Конохов, работы движутся в графике и должны завершится до конца текущего года.В конце июня председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на стройплощадку сообщал о том, что подрядчик отстает от графика. На тот момент строительная готовность школы составляла 73%.По словам представителя подрядчика, под здание школы был отведен участок более трех гектаров. Строящаяся школа рассчитана на 800 учащихся: семь корпусов, 32 класса по 25 человек, а еще два просторных спортзала, тренажерный и гимнастический залы, большой актовый зал, столовая, детские игровые комнаты для младшеклассников. Это внутри. Снаружи – детские игровые площадки для прогулок первоклашек, полноценный стадион с искусственным покрытием и прорезиненными беговыми дорожками, три теннисных корта, автономная котельная. Все основные работы сейчас окончены, рабочие занимаются благоустройством территории, в помещениях уже приступили к расстановке мебели.В рамках благоустройства рабочим осталось завершить укладку тротуарной плитки в просторном школьном дворе. Также сейчас ведут установку опор уличного освещения, далее смонтируют видеонаблюдение, завершат устройство ограждения. Уже сейчас на объект завезли вечнозеленые туи, которые высадят на территории. В перспективе к школе проложат новую дорогу – это планируется делать за счет средств местного бюджета.Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз.Как сообщал минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 379 млн рублей. В очередной раз строительство было возобновлено в сентябре 2023 года. На объекте работает казанская фирма "СМП "Портал", которая уже имеет на своем счету ряд реализованных проектов по строительству современных школ в других регионах России. В январе 2025-го сообщалось о 48-процентной строительной готовности объекта. Новая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объектаСтроительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамикаВ Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20251121/kapremont-stadiona-v-feodosii--kak-idut-i-kogda-zavershatsya-raboty-1151086440.html

https://crimea.ria.ru/20251117/stroitelstvo-shkol-i-detsadov-v-krymu-chto-pokazyvaet-dinamika-1150840457.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

феодосия, школа, строительство, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, видео