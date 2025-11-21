Рейтинг@Mail.ru
Школы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объекта - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта. Об этом по итогам совещания с замминистра... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта. Об этом по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.В частности, построены школа на 480 мест в Евпатории, два жилых дома на 240 квартир в Джанкое и Бахчисарае. Также выполнены противоаварийные работы на объекте культурного наследия "Комплекс сооружений Воронцовский дворец" в Алупке. Кроме того, в Керчи построены противооползневые сооружения береговых склонов одного из районов, введена в строй подстанция "Юнга" в Коктебеле, построена дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное протяженностью 25,2 км. "До конца года предстоит завершить строительство и реконструкцию четырех детсадов на 620 мест, школы на 800 мест, очистных сооружений "Утес" и Миндальное", закончить капремонт и строительство четырех дорог, а также реконструкцию улично-дорожной сети в Евпатории", - перечислили глава Совмина Крыма.Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.
Строительные работы
Строительные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта. Об этом по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"В 2025 году к вводу в эксплуатацию запланировано 33 объекта. Часть из них уже завершена", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
В частности, построены школа на 480 мест в Евпатории, два жилых дома на 240 квартир в Джанкое и Бахчисарае. Также выполнены противоаварийные работы на объекте культурного наследия "Комплекс сооружений Воронцовский дворец" в Алупке.
Кроме того, в Керчи построены противооползневые сооружения береговых склонов одного из районов, введена в строй подстанция "Юнга" в Коктебеле, построена дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное протяженностью 25,2 км.
"До конца года предстоит завершить строительство и реконструкцию четырех детсадов на 620 мест, школы на 800 мест, очистных сооружений "Утес" и Миндальное", закончить капремонт и строительство четырех дорог, а также реконструкцию улично-дорожной сети в Евпатории", - перечислили глава Совмина Крыма.
Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.
