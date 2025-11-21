https://crimea.ria.ru/20251121/shkoly-i-doma-v-krymu-do-kontsa-goda-vvedut-v-ekspluatatsiyu-33-obekta-1151080175.html

Школы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объекта

Школы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта. Об этом по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.В частности, построены школа на 480 мест в Евпатории, два жилых дома на 240 квартир в Джанкое и Бахчисарае. Также выполнены противоаварийные работы на объекте культурного наследия "Комплекс сооружений Воронцовский дворец" в Алупке. Кроме того, в Керчи построены противооползневые сооружения береговых склонов одного из районов, введена в строй подстанция "Юнга" в Коктебеле, построена дорога в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное протяженностью 25,2 км. "До конца года предстоит завершить строительство и реконструкцию четырех детсадов на 620 мест, школы на 800 мест, очистных сооружений "Утес" и Миндальное", закончить капремонт и строительство четырех дорог, а также реконструкцию улично-дорожной сети в Евпатории", - перечислили глава Совмина Крыма.Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадкеНовые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной НазукинаВ Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году

