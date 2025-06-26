https://crimea.ria.ru/20250626/kogda-v-feodosii-dostroyat-novuyu-shkolu-na-800-mest-1147485733.html
Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест
Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест
Подрядчик отстает от графика по строительству новой школы на 800 мест на территории Челноковского микрорайона в Феодосии, однако работы все равно планируется... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T06:55
2025-06-26T06:55
2025-06-26T06:55
феодосия
крым
юрий гоцанюк
школа
строительство
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147498525_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a7a7ca98c070d4922dc85daf3c145200.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Подрядчик отстает от графика по строительству новой школы на 800 мест на территории Челноковского микрорайона в Феодосии, однако работы все равно планируется завершить до конца года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на стройплощадку.В том числе, смещение сроков зафиксированы в работах по устройству фасада, кровли и парапетов. Также остаются незавершенными работы по монтажу подпорных стен и установке осветительного оборудования, уточнил глава крымского Совмина."Согласно плану, к августу необходимо завершить монтаж внутренних инженерных сетей, к сентябрю – выполнить внутренние отделочные работы, а к октябрю – закончить благоустройство прилегающей территории. Все проблемные вопросы держим под постоянным контролем", - заверил он.Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз. Как сообщал Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 379 млн рублей. В очередной раз строительство было возобновлено в сентябре 2023 года. В январе сообщалось о 48-процентной строительной готовности объекта. Проектом предусмотрено возведение семи корпусов, целого ряда спортивных объектов и игровых зон для младшеклассников. Новая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаКак идет строительство новой школы за миллиард в СимферополеВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147498525_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5b0b910cbfc255896a44a9b30496cfec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, крым, юрий гоцанюк, школа, строительство, новости крыма
Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест
В Феодосии подрядчик отстает от графика по строительству новой школы – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Подрядчик отстает от графика по строительству новой школы на 800 мест на территории Челноковского микрорайона в Феодосии, однако работы все равно планируется завершить до конца года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на стройплощадку.
"Ввод в эксплуатацию запланирован на текущий год с опережением графика. На данный момент строительная готовность объекта составляет 73%. Наблюдаются отставания от плана", - проинформировал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
В том числе, смещение сроков зафиксированы в работах по устройству фасада, кровли и парапетов. Также остаются незавершенными работы по монтажу подпорных стен и установке осветительного оборудования, уточнил глава крымского Совмина.
"Согласно плану, к августу необходимо завершить монтаж внутренних инженерных сетей, к сентябрю – выполнить внутренние отделочные работы, а к октябрю – закончить благоустройство прилегающей территории. Все проблемные вопросы держим под постоянным контролем", - заверил он.
Строительство школы в Феодосии
на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз.
Как сообщал Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 379 млн рублей. В очередной раз строительство было возобновлено в сентябре 2023 года. В январе сообщалось о 48-процентной
строительной готовности объекта.
Проектом предусмотрено возведение семи корпусов, целого ряда спортивных объектов и игровых зон для младшеклассников. Новая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: