https://crimea.ria.ru/20250626/kogda-v-feodosii-dostroyat-novuyu-shkolu-na-800-mest-1147485733.html

Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест

Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест

Подрядчик отстает от графика по строительству новой школы на 800 мест на территории Челноковского микрорайона в Феодосии, однако работы все равно планируется... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T06:55

2025-06-26T06:55

2025-06-26T06:55

феодосия

крым

юрий гоцанюк

школа

строительство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Подрядчик отстает от графика по строительству новой школы на 800 мест на территории Челноковского микрорайона в Феодосии, однако работы все равно планируется завершить до конца года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на стройплощадку.В том числе, смещение сроков зафиксированы в работах по устройству фасада, кровли и парапетов. Также остаются незавершенными работы по монтажу подпорных стен и установке осветительного оборудования, уточнил глава крымского Совмина."Согласно плану, к августу необходимо завершить монтаж внутренних инженерных сетей, к сентябрю – выполнить внутренние отделочные работы, а к октябрю – закончить благоустройство прилегающей территории. Все проблемные вопросы держим под постоянным контролем", - заверил он.Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз. Как сообщал Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 379 млн рублей. В очередной раз строительство было возобновлено в сентябре 2023 года. В январе сообщалось о 48-процентной строительной готовности объекта. Проектом предусмотрено возведение семи корпусов, целого ряда спортивных объектов и игровых зон для младшеклассников. Новая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаКак идет строительство новой школы за миллиард в СимферополеВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, юрий гоцанюк, школа, строительство, новости крыма