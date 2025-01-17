https://crimea.ria.ru/20250117/polovinnaya-gotovnost-kogda-dostroyat-novuyu-shkolu-v-feodosii-1143446832.html

Половинная готовность: когда достроят новую школу в Феодосии

Половинная готовность: когда достроят новую школу в Феодосии - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Половинная готовность: когда достроят новую школу в Феодосии

Строительная готовность новой школы на территории Челноковского массива в Феодосии достигла 48%. Об этом в пятницу сообщает Минстрой Крыма. РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T19:37

2025-01-17T19:37

2025-01-17T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой школы на территории Челноковского массива в Феодосии достигла 48%. Об этом в пятницу сообщает Минстрой Крыма.По данным профильного министерства, сейчас рабочие покрывают кровлю металлочерепицей, монтируют узлы системы вентиляции, прокладывают магистральные трубопроводы отопления. На первом этаже штукатурят помещения, гидроизолируют полы в санузлах, прокладывают кабельные линии. На втором - устанавливают опалубку лестничного марша и также штукатурят стены. На третьем этаже ведется армирование шахты лифта."Территория вокруг современной школы рассчитана на проведение линеек, поделена на спортивные и игровые зоны", - уточнили в ведомстве.Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз. Как сообщал Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 379 млн рублей. В очередной раз строительство было возобновлено в сентябре 2023 года. Подрядчик - ООО СМП "Портал". Проектом предусмотрено возведение семь корпусов, целого ряда спортивных объектов и игровых зон для младшеклассников. Новая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство новой школы за миллиард в СимферополеВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыСемь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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