Половинная готовность: когда достроят новую школу в Феодосии
Строительная готовность новой школы в Феодосии достигла 48% - Минстрой
© Минстрой КрымаВ микрорайоне Челноковского массива в г. Феодосия ведётся строительство общеобразовательной школы на 800 мест
© Минстрой Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Строительная готовность новой школы на территории Челноковского массива в Феодосии достигла 48%. Об этом в пятницу сообщает Минстрой Крыма.
"В микрорайоне Челноковского массива в Феодосии ведется строительство общеобразовательной школы на 800 мест. Сегодня строительная готовность объекта составляет 48%.Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год", - сказано в сообщении.
По данным профильного министерства, сейчас рабочие покрывают кровлю металлочерепицей, монтируют узлы системы вентиляции, прокладывают магистральные трубопроводы отопления. На первом этаже штукатурят помещения, гидроизолируют полы в санузлах, прокладывают кабельные линии. На втором - устанавливают опалубку лестничного марша и также штукатурят стены. На третьем этаже ведется армирование шахты лифта.
"Территория вокруг современной школы рассчитана на проведение линеек, поделена на спортивные и игровые зоны", - уточнили в ведомстве.
Строительство школы в Феодосии на Челноковском массиве начали в 2016 году в рамках федеральной целевой программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и должны были завершить в 2018 году. Вскоре стройку "заморозили" и с тех пор возобновляли и снова приостанавливали несколько раз. Как сообщал Минстрой Крыма, стоимость контракта составляет 1 млрд 379 млн рублей. В очередной раз строительство было возобновлено в сентябре 2023 года. Подрядчик - ООО СМП "Портал". Проектом предусмотрено возведение семь корпусов, целого ряда спортивных объектов и игровых зон для младшеклассников. Новая школа расположена в самом крупном спальном районе Феодосии. Пока местные школьники вынуждены ездить на учебу в другие районы города – на "Челноках" школы нет.
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