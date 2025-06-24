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Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года
Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года
Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в Симферополе в микрорайоне Марьино завершится к сентябрю 2027 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T15:12
2025-06-24T15:12
сергей аксенов
школа
строительство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в Симферополе в микрорайоне Марьино завершится к сентябрю 2027 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.Проведение работ ранее было приостановлено по вине недобросовестного подрядчика.Строительство планируется завершить к сентябрю 2027 года. Все рабочие процессы находятся под контролем органов власти, добавил Аксенов."В новой школе будут созданы современные и комфортные условия для обучения и развития детей, важно, что юные жители микрорайона смогут учиться рядом с домом", – подчеркнул глава Крыма.Ранее сообщалось в селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – Минкульт"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, школа, строительство, новости крыма, крым
Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года

В Симферополе в микрорайоне Марьино возобновили строительство школы на 500 мест – Аксенов

15:12 24.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в Симферополе в микрорайоне Марьино завершится к сентябрю 2027 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
Проведение работ ранее было приостановлено по вине недобросовестного подрядчика.
"Сейчас заключен новый контракт, и принято решение о выделении дополнительных средств в размере порядка 780 млн рублей", – сказано в сообщении.
Строительство планируется завершить к сентябрю 2027 года. Все рабочие процессы находятся под контролем органов власти, добавил Аксенов.
"В новой школе будут созданы современные и комфортные условия для обучения и развития детей, важно, что юные жители микрорайона смогут учиться рядом с домом", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее сообщалось в селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год.
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Сергей АксеновШколаСтроительствоНовости КрымаКрым
 
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