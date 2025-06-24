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Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года

Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Школу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 года

Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в Симферополе в микрорайоне Марьино завершится к сентябрю 2027 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T15:12

2025-06-24T15:12

2025-06-24T15:12

сергей аксенов

школа

строительство

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в Симферополе в микрорайоне Марьино завершится к сентябрю 2027 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.Проведение работ ранее было приостановлено по вине недобросовестного подрядчика.Строительство планируется завершить к сентябрю 2027 года. Все рабочие процессы находятся под контролем органов власти, добавил Аксенов."В новой школе будут созданы современные и комфортные условия для обучения и развития детей, важно, что юные жители микрорайона смогут учиться рядом с домом", – подчеркнул глава Крыма.Ранее сообщалось в селе Трудовое Симферопольского района уже в ближайшее время начнется строительство нового детского сада, работы закончатся не раньше чем через год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – Минкульт"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, школа, строительство, новости крыма, крым