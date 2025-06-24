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Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – Минкульт

Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – Минкульт - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – Минкульт

Подрядчик реставрации старинного корпуса гимназии №1 в Симферополе допустил нарушение порядка проведения работ на объекте. Это следует из официального ответа... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T13:44

2025-06-24T13:44

2025-06-24T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Подрядчик реставрации старинного корпуса гимназии №1 в Симферополе допустил нарушение порядка проведения работ на объекте. Это следует из официального ответа Министерства культуры Крыма на информационный запрос РИА Новости Крым.9 июня в социальных сетях появилась информация о якобы обрушении стен исторического здания гимназии, а также фотографии, на которых запечатлена деформированная часть стены. В администрации города отметили, что эта информация не соответствует действительности, обрушения нет и ведется плановая реставрация. После этого комиссия минкульта осуществила выезд на место. Министерством в адрес подрядчика направлено предписание о необходимости проведения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.Как сообщалось, на объекте проводится плановая реконструкция здания с усилением и частичной заменой несущих конструкций. По информации властей города, щитовые перегородки из дерева и штукатурки сгнили и подлежат ремонту. При этом в администрации заверили, что "разборка кровли выполнена с сохранением металлочерепицы для повторного использования".Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова от 16 апреля 2025 года на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы фасада "Гимназии No 1 им. И.В. Курчатова" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32 литеры "А", "Г" (объект культурного наследия: "Таврическая губернская гимназия", начало ХIХ века) предусмотрено 42 млн рублей. Работы должны быть закончены до 1 июля 2026 года.Старейшая гимназия Симферополя была образована еще в 1812 году. В двухэтажное здание на ул. Екатерининской она переехала в 1841 году. В годы Крымской войны гимназия была закрыта, в ее здании разместили военный госпиталь, в котором работал выдающийся хирург Николай Пирогов.В здании в разные годы работали и учились этнограф Евгений Марков, караимский ученый-просветитель Илья Казас, химик Дмитрий Менделеев, писатель и лексикограф Владимир Даль, "отец атомной бомбы" Игорь Курчатов, основоположник армянской классической музыки Александр Спендиаров, художник-маринист Иван Айвазовский, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский и многие другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, реконструкция, минкульт крыма, новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, восстановление объектов культуры в крыму