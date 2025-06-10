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Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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https://crimea.ria.ru/20250610/vlasti-zayavili-ob-otsutstvii-chp-pri-remonte-gimnazii-v-simferopole-1147100221.html
Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе
Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе
В симферопольской гимназии №1 им. И.В. Курчатова ведется плановая реконструкция здания с усилением и частичной заменой конструкций, информация об обрушении не... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T15:29
2025-06-10T15:29
симферополь
эксклюзивы риа новости крым
татьяна сухина
новости крыма
крым
реконструкция
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В симферопольской гимназии №1 им. И.В. Курчатова ведется плановая реконструкция здания с усилением и частичной заменой конструкций, информация об обрушении не соответствует действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации города.Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы обрушении стен исторического здания гимназии, а также фотографии, на которых запечатлена деформированная часть стены.В администрации подчеркнули, что все элементы здания – окна, двери, фасад, цоколь, находящиеся под охраной, - не повреждены."Работы ведутся с соблюдением требованием и сохранением данных элементов. Все наружные стены находятся в работоспособном состоянии, обрушений нет и рисков обрушения в дальнейшем тоже", - заверили в администрации.Заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина в комментарии РИА Новости Крым отметила, что этот корпус гимназии закрыт на ремонт давно, а само учебное учреждение работает в штатном режиме.Представитель подрядчика, занимающегося реконструкцией исторического здания, в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым также подчеркнул, что "никакого обрушения нет".Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова от 16 апреля 2025 года на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работыфасада "Гимназии No 1 им. И.В. Курчатова" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32 литеры "А", "Г" (объект культурного наследия: "Таврическая губернская гимназия", начало ХIХ века) предусмотрено 42 млн рублей. Работы должны быть закончены до 1 июля 2026 года.Старейшая гимназия Симферополя была образована еще в 1812 году. В двухэтажное здание на ул. Екатерининской она переехала в 1841 году. В годы Крымской войны гимназия была закрыта, в ее здании разместили военный госпиталь, в котором работал выдающийся хирург Николай Пирогов.В здании в разные годы работали и учились этнограф Евгений Марков, караимский ученый-просветитель Илья Казас, химик Дмитрий Менделеев, писатель и лексикограф Владимир Даль, "отец атомной бомбы" Игорь Курчатов, основоположник армянской классической музыки Александр Спендиаров, художник-маринист Иван Айвазовский, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский и многие другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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симферополь, татьяна сухина, новости крыма, крым, реконструкция, образование в крыму и севастополе
Власти заявили об отсутствии ЧП при ремонте гимназии в Симферополе

Власти Симферополя рассказали о ходе реконструкции здания гимназии №1

15:29 10.06.2025
 
© РИА Новости КрымРеконструкция симферопольской гимназии №1
Реконструкция симферопольской гимназии №1 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В симферопольской гимназии №1 им. И.В. Курчатова ведется плановая реконструкция здания с усилением и частичной заменой конструкций, информация об обрушении не соответствует действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в администрации города.
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы обрушении стен исторического здания гимназии, а также фотографии, на которых запечатлена деформированная часть стены.
"Обрушения нет, ведется плановая реконструкция здания с усилением и частичной заменой несущих конструкций. Щитовые перегородки из дерева и штукатурки подлежат демонтажу по причине того, что сгнили. Разборка кровли выполнена с сохранением металлочерепицы для повторного использования. Разборка необходима в связи с тем, что балки перекрытия имеют большие размеры и вес, и без применения крана выполнить их демонтаж невозможно", - говорится в официальном комментарии на запрос РИА Новости Крым.
В администрации подчеркнули, что все элементы здания – окна, двери, фасад, цоколь, находящиеся под охраной, - не повреждены.
"Работы ведутся с соблюдением требованием и сохранением данных элементов. Все наружные стены находятся в работоспособном состоянии, обрушений нет и рисков обрушения в дальнейшем тоже", - заверили в администрации.
© РИА Новости КрымРеконструкция симферопольской гимназии №1
Реконструкция симферопольской гимназии №1 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
Заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина в комментарии РИА Новости Крым отметила, что этот корпус гимназии закрыт на ремонт давно, а само учебное учреждение работает в штатном режиме.
Представитель подрядчика, занимающегося реконструкцией исторического здания, в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым также подчеркнул, что "никакого обрушения нет".

"Мы сами были вчера удивлены (сообщениям в соцсетях - ред.). Там ведется реконструкция, ничего там не падало, это бред. Это не обрушение, а демонтажные работы. Как вы себе представляете реконструкцию без разборки помещений", - сказал собеседник.

Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова от 16 апреля 2025 года на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы
фасада "Гимназии No 1 им. И.В. Курчатова" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32 литеры "А", "Г" (объект культурного наследия: "Таврическая губернская гимназия", начало ХIХ века) предусмотрено 42 млн рублей. Работы должны быть закончены до 1 июля 2026 года.
© РИА Новости КрымРеконструкция симферопольской гимназии №1
Реконструкция симферопольской гимназии №1 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
Старейшая гимназия Симферополя была образована еще в 1812 году. В двухэтажное здание на ул. Екатерининской она переехала в 1841 году. В годы Крымской войны гимназия была закрыта, в ее здании разместили военный госпиталь, в котором работал выдающийся хирург Николай Пирогов.
В здании в разные годы работали и учились этнограф Евгений Марков, караимский ученый-просветитель Илья Казас, химик Дмитрий Менделеев, писатель и лексикограф Владимир Даль, "отец атомной бомбы" Игорь Курчатов, основоположник армянской классической музыки Александр Спендиаров, художник-маринист Иван Айвазовский, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский и многие другие.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСимферопольТатьяна СухинаНовости КрымаКрымРеконструкцияОбразование в Крыму и Севастополе
 
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