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В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест - РИА Новости Крым, 16.06.2025
В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
В Международном детском центре "Артек" завершилось строительство двух новых спальных корпусов на территории лагеря "Солнечный". Об этом сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T16:23
2025-06-16T16:23
2025-06-16T16:24
мдц "артек"
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" завершилось строительство двух новых спальных корпусов на территории лагеря "Солнечный". Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.Объекты рассчитаны на 1000 мест. Они уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию и полностью готовы к приему детей."Особое внимание уделено благоустройству территории: обновлены набережные, созданы новые прогулочные зоны и зоны отдыха", – добавили в министерстве.Кроме того, в лагерях "Кипарисный" и "Солнечный" проведены работы по модернизации прибрежной зоны: смонтирован подводный волнолом, построено здание пляжного назначения с эксплуатируемой кровлей, где теперь размещается отрядное место для отдыхающих.В начале этого года завершилась реконструкция ряда объектов лагеря "Кипарисный". В частности, здание бывшей молочной кухни было преобразовано в современный медицинский блок, а прилегающая территория – благоустроена, отметили в Минстрое. В парковой зоне площадью более 90 тысяч квадратных метров появился декоративный пруд и установлена автоматическая система полива.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в "Артеке" до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центраОткрыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени
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мдц "артек", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), крым, дети, оздоровление детей в крыму, туризм, туризм в крыму, новости крыма
В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
В "Артеке" открыли два новых спальных корпуса для тысячи детей
16:23 16.06.2025 (обновлено: 16:24 16.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" завершилось строительство двух новых спальных корпусов на территории лагеря "Солнечный". Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Объекты рассчитаны на 1000 мест. Они уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию и полностью готовы к приему детей.
По информации минстроя, общая площадь новых зданий превышает 40 тысяч квадратных метров. Корпуса оснащены современной инфраструктурой, зонами отдыха, а на крышах обустроены пространства для проведения мероприятий, дневных сборов и игр.
"Особое внимание уделено благоустройству территории: обновлены набережные, созданы новые прогулочные зоны и зоны отдыха", – добавили в министерстве.
Кроме того, в лагерях "Кипарисный" и "Солнечный" проведены работы по модернизации прибрежной зоны: смонтирован подводный волнолом, построено здание пляжного назначения с эксплуатируемой кровлей, где теперь размещается отрядное место для отдыхающих.
"Строительство социальных объектов, особенно для детей, играет ключевую роль в формировании здорового и безопасного детства", – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
В начале этого года завершилась реконструкция ряда объектов лагеря "Кипарисный". В частности, здание бывшей молочной кухни было преобразовано в современный медицинский блок, а прилегающая территория – благоустроена, отметили в Минстрое. В парковой зоне площадью более 90 тысяч квадратных метров появился декоративный пруд и установлена автоматическая система полива.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал
, что в "Артеке" до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.
16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки
. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".
Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев
юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.
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