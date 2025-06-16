https://crimea.ria.ru/20250616/v-arteke-dostroili-dva-novykh-korpusa-na-1000-mest-1147261784.html

В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест

В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест

В Международном детском центре "Артек" завершилось строительство двух новых спальных корпусов на территории лагеря "Солнечный". Об этом сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T16:23

2025-06-16T16:23

2025-06-16T16:24

мдц "артек"

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" завершилось строительство двух новых спальных корпусов на территории лагеря "Солнечный". Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.Объекты рассчитаны на 1000 мест. Они уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию и полностью готовы к приему детей."Особое внимание уделено благоустройству территории: обновлены набережные, созданы новые прогулочные зоны и зоны отдыха", – добавили в министерстве.Кроме того, в лагерях "Кипарисный" и "Солнечный" проведены работы по модернизации прибрежной зоны: смонтирован подводный волнолом, построено здание пляжного назначения с эксплуатируемой кровлей, где теперь размещается отрядное место для отдыхающих.В начале этого года завершилась реконструкция ряда объектов лагеря "Кипарисный". В частности, здание бывшей молочной кухни было преобразовано в современный медицинский блок, а прилегающая территория – благоустроена, отметили в Минстрое. В парковой зоне площадью более 90 тысяч квадратных метров появился декоративный пруд и установлена автоматическая система полива.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в "Артеке" до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.16 июня МДЦ "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В честь этого в лагере проводят множество мероприятий. Одно из них – гашение юбилейной почтовой марки. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравления"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центраОткрыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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