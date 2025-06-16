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Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени
Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени
В Международном детском центре "Артек", празднующим свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T10:33
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мдц "артек"
100-летие "артека"
сергей кравцов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
константин федоренко
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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек", празднующим свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года, передает корреспондент РИА Новости Крым.Церемония закладки капсулы состоялась в лагере "Морской" на месте самой первой линейки детского центра, состоявшейся в 1925 году. В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко. В послании будущим поколениям артековцы передали свои мысли и чувства, описали, как жили, о чем мечтали. Ребята завещали будущим воспитанникам беречь природу, ценить мир, верить в себя и оставаться верными артековцами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб
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мдц "артек", 100-летие "артека", сергей кравцов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, константин федоренко, новости крыма, крым
Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени

В "Артеке" заложили капсулу времени с посланием к воспитанникам 2125 года

10:33 16.06.2025 (обновлено: 10:50 16.06.2025)
 
© РИА Новости КрымВ "Артеке" заложили капсулу времени с посланием потомкам
В Артеке заложили капсулу времени с посланием потомкам - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек", празднующим свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Церемония закладки капсулы состоялась в лагере "Морской" на месте самой первой линейки детского центра, состоявшейся в 1925 году.
В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.
© РИА Новости КрымВ "Артеке" заложили капсулу времени с посланием потомкам
В Артеке заложили капсулу времени с посланием потомкам - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
В послании будущим поколениям артековцы передали свои мысли и чувства, описали, как жили, о чем мечтали.
"Еще через сто лет все наверняка кардинально изменится: изобретут телепорт, суперскоростной транспорт, создадут притяжение в космосе и многое другое. Но мы надеемся, что неизменными останутся артековские ценности: дружба, взаимоуважение, мир, поддержка и доброта", - сказано в послании.
© РИА Новости КрымВ "Артеке" заложили капсулу времени с посланием потомкам
В Артеке заложили капсулу времени с посланием потомкам - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
Ребята завещали будущим воспитанникам беречь природу, ценить мир, верить в себя и оставаться верными артековцами.
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МДЦ "Артек"100-летие "Артека"Сергей КравцовУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКонстантин ФедоренкоНовости КрымаКрым
 
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