https://crimea.ria.ru/20250616/otkryt-v-2125-m-v-arteke-zalozhili-kapsulu-vremeni-1147245617.html

Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени

Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Открыть в 2125-м: в "Артеке" заложили капсулу времени

В Международном детском центре "Артек", празднующим свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T10:33

2025-06-16T10:33

2025-06-16T10:50

мдц "артек"

100-летие "артека"

сергей кравцов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

константин федоренко

новости крыма

крым

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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек", празднующим свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года, передает корреспондент РИА Новости Крым.Церемония закладки капсулы состоялась в лагере "Морской" на месте самой первой линейки детского центра, состоявшейся в 1925 году. В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко. В послании будущим поколениям артековцы передали свои мысли и чувства, описали, как жили, о чем мечтали. Ребята завещали будущим воспитанникам беречь природу, ценить мир, верить в себя и оставаться верными артековцами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вечно юный": власти Крыма поздравили "Артек" со 100-летним юбилеем"Артеку" – 100 лет: история и путь до мирового детского центра Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", сергей кравцов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, константин федоренко, новости крыма, крым