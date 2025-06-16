https://crimea.ria.ru/20250616/v-arteke-pogasili-yubileynuyu-marku-v-chest-100-letiya-detskogo-tsentra-1147248206.html

В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра

В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра

В "Артеке" состоялась торжественная церемония гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию Международного детского центра, передает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T11:54

2025-06-16T11:54

2025-06-16T11:50

мдц "артек"

100-летие "артека"

спецгашение

крым

новости крыма

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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В "Артеке" состоялась торжественная церемония гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию Международного детского центра, передает корреспондент РИА Новости Крым. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма". На марке изображен костер с логотипом "Артека", а в его дыму - гора Аю-Даг, пальмы и море с корабликом. Внешний вид юбилейной марки был определен по результатам конкурса эскизов. Победу в нем одержал артековец юбилейной смены Руслан Меняйленко из Луганской Народной Республики.По словам школьника, этим рисунком он хотел создать символ теплых воспоминаний, которые останутся в душе каждого артековца. Марки в честь 109-летия "Артека" пополнят коллекции филателистов и филокартистов по всему миру.Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеряМорской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦТрудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", спецгашение, крым, новости крыма