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В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра - РИА Новости Крым, 16.06.2025
В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
В "Артеке" состоялась торжественная церемония гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию Международного детского центра, передает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T11:54
2025-06-16T11:50
мдц "артек"
100-летие "артека"
спецгашение
крым
новости крыма
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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В "Артеке" состоялась торжественная церемония гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию Международного детского центра, передает корреспондент РИА Новости Крым. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма". На марке изображен костер с логотипом "Артека", а в его дыму - гора Аю-Даг, пальмы и море с корабликом. Внешний вид юбилейной марки был определен по результатам конкурса эскизов. Победу в нем одержал артековец юбилейной смены Руслан Меняйленко из Луганской Народной Республики.По словам школьника, этим рисунком он хотел создать символ теплых воспоминаний, которые останутся в душе каждого артековца. Марки в честь 109-летия "Артека" пополнят коллекции филателистов и филокартистов по всему миру.Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы испекли юбилейный торт к 100-летию лагеряМорской флот "Артека" выстроился парадом в честь столетия МДЦТрудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
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мдц "артек", 100-летие "артека", спецгашение, крым, новости крыма
В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра

В "Артеке" торжественно погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра

11:54 16.06.2025
 
© РИА Новости КрымВ "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
В Артеке погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
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ГУРЗУФ, 16 июн - РИА Новости Крым. В "Артеке" состоялась торжественная церемония гашения юбилейной почтовой марки, посвященной столетию Международного детского центра, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В церемонии приняли участие зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, руководство "Почты Крыма".
© РИА Новости КрымВ "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
В Артеке погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
На марке изображен костер с логотипом "Артека", а в его дыму - гора Аю-Даг, пальмы и море с корабликом. Внешний вид юбилейной марки был определен по результатам конкурса эскизов. Победу в нем одержал артековец юбилейной смены Руслан Меняйленко из Луганской Народной Республики.
По словам школьника, этим рисунком он хотел создать символ теплых воспоминаний, которые останутся в душе каждого артековца. Марки в честь 109-летия "Артека" пополнят коллекции филателистов и филокартистов по всему миру.
© РИА Новости КрымВ "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
В Артеке погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
В "Артеке" погасили юбилейную марку в честь 100-летия детского центра
Ранее в Международном детском центре "Артек", празднующим сегодня свое 100-летие, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени с посланием от артековцев юбилейной смены 2025 года будущим воспитанникам 2125 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МДЦ "Артек"100-летие "Артека"СпецгашениеКрымНовости Крыма
 
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