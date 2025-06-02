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В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест
В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест
В Международном детском центре "Артек", который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные двух РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек", который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные двух лагерей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства.Кроме того, по словам вице-премьера, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.Всего в лагере планируется реконструировать 16 объектов.Также в Евпатории завершается строительство детского пансионата на 150 мест.В воссоединенных регионах России, по словам Хуснуллина, в этом году будут отремонтированы 233 детсада и 457 школ. По поручению президента РФ во всех школах будет организовано горячее питание.В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова. За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в "Артеке", на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно "Артек" посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
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марат хуснуллин, мдц "артек", крым, ялта, новости крыма
В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест

В "Артеке" построят два спальных корпуса на 1000 мест и благоустроят набережные

11:26 02.06.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Международный детский центр "Артек"
Международный детский центр Артек
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек", который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные двух лагерей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства.

"В этом году мы празднуем столетие "Артека". К этой дате будут построены два спальных корпуса на тысячу мест, также будут благоустроены набережные лагерей "Кипарисный" и "Солнечный", - цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.

Кроме того, по словам вице-премьера, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.
Всего в лагере планируется реконструировать 16 объектов.
Также в Евпатории завершается строительство детского пансионата на 150 мест.
В воссоединенных регионах России, по словам Хуснуллина, в этом году будут отремонтированы 233 детсада и 457 школ. По поручению президента РФ во всех школах будет организовано горячее питание.
В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова. За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в "Артеке", на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно "Артек" посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий
В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"
Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
 
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