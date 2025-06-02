https://crimea.ria.ru/20250602/v-arteke-postroyat-dva-spalnykh-korpusa-na-tysyachu-mest-1146879680.html

В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест

В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест

В Международном детском центре "Артек", который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные двух РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T11:26

2025-06-02T11:26

2025-06-02T11:22

марат хуснуллин

мдц "артек"

крым

ялта

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146397597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17bb791a39f0a58e757f14dc6455cb5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек", который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные двух лагерей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства.Кроме того, по словам вице-премьера, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.Всего в лагере планируется реконструировать 16 объектов.Также в Евпатории завершается строительство детского пансионата на 150 мест.В воссоединенных регионах России, по словам Хуснуллина, в этом году будут отремонтированы 233 детсада и 457 школ. По поручению президента РФ во всех школах будет организовано горячее питание.В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова. За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в "Артеке", на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно "Артек" посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологий В Симферополе торжественно встретили детей юбилейной смены "Артека"Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, мдц "артек", крым, ялта, новости крыма